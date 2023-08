Ένα μικρό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια της επίδειξης «Thunder Over Michigan» στις ΗΠΑ, με τους πιλότους του να πέφτουν εγκαίρως με αλεξίπτωτο, προκειμένου να σωθούν. Σύμφωνα με το ABS News, οι δύο χειριστές του αεροσκάφους δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Συγκεκριμένα, οι δύο επιβαίνοντες πέταξαν με αλεξίπτωτο από το μαχητικό αεροσκάφος MiG-23 νότια του αεροδρομίου Willow Run και προσγειώθηκαν στη λίμνη Μπελβίλ, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας. Στη συνέχεια, νοσηλεύθηκαν στο νοσοκομείο φέροντας ελαφρά τραύματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το αεροσκάφος συνετρίβη στο πάρκινγκ μιας πολυκατοικίας στο Μπελβίλ, καταστρέφοντας οχήματα που βρισκόταν στο σημείο, σύμφωνα με ανακοίνωση των Αρχών στο αεροδρόμιο της κομητείας Γουέιν.

«Ο πιλότος και το άτομο που καθόταν στο πίσω κάθισμα εκτινάχθηκαν με επιτυχία από το αεροσκάφος πριν από τη συντριβή», αναφέρουν οι Αρχές. «Αν και δεν φάνηκε ότι υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, οι διασώστες μετέφεραν τα δύο άτομα σε κοντινό νοσοκομείο προληπτικά».

Επιπλέον, δεν τραυματίστηκε κανείς όταν το αεροσκάφος συνετρίβη στο πάρκινγκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Watch shows the dramatic moment the two pilots are forced to eject as the aircraft plummets to the ground.

Find more: https://t.co/8xyWy2cBPY pic.twitter.com/4LqEaUzzzP

— Sky News (@SkyNews) August 14, 2023