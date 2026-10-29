Την προσδοκία ότι η ανάδειξη και ο σχηματισμός μιας νέας ισραηλινής κυβέρνησης θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων διατύπωσε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Οι σχετικές δηλώσεις έγιναν από τη Λευκωσία, στο πλαίσιο της επίσημης συνάντησης που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον κ. Αμπάς να εκφράζει την ελπίδα για άμεση έναρξη κοινών επαφών μόλις αναλάβει καθήκοντα η νέα ηγεσία στο Ισραήλ.

Διαρκής επιδίωξη για ασφάλεια και σταθερότητα

Αναφερόμενος στη μακροχρόνια στάση της παλαιστινιακής πλευράς, ο κ. Αμπάς τόνισε πως η προσήλωση στην ειρηνική διευθέτηση παραμένει σταθερή προτεραιότητα.

Υπενθύμισε ότι η πρόσκληση για διάλογο είναι ανοιχτή εδώ και πολλά χρόνια, με κύριο στόχο τη διασφάλιση συνθηκών ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας που θα επιτρέψουν τόσο στο Ισραήλ, όσο και στην Παλαιστίνη, να συνυπάρξουν αρμονικά στην περιοχή.