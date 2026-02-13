Ο απολογισμός του κυκλώνα Γκεζάνι στη Μαδαγασκάρη συνεχίζει να αυξάνεται, φτάνοντας τους τουλάχιστον 40 νεκρούς, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (13/2), τρεις ημέρες μετά το πέρασμα καταστροφικών ριπών ανέμου, που έφτασαν έως τα 250 χλμ./ώρα, στη δεύτερη πόλη της νήσου του Ινδικού Ωκεανού, Τοαμασίνα, στην οποία η υδροδότηση έχει διακοπεί και μέρος της έχει βυθιστεί στο σκοτάδι.

Με την πάροδο του χρόνου, λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την καταστροφή, όπως οι «12 άνθρωποι που πνίγηκαν μέσα σε ένα κοντέινερ», σύμφωνα με το γραφείο διαχείρισης καταστροφών της χώρας.

«Η πόλη λειτουργεί με σχεδόν το 5% του εφοδιασμού της σε ηλεκτρική ενέργεια και δεν υπάρχει νερό», περιέγραψε η διευθύντρια του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος για τη Μαδαγασκάρη, Τάνια Γκούσενς, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου σήμερα.

Μια αποθήκη αυτής της υπηρεσίας του ΟΗΕ «καταστράφηκε επίσης ολοσχερώς» από τον κυκλώνα, ανακοίνωσε η ίδια, τη στιγμή που ο πληθυσμός έχει όσο ποτέ ανάγκη τη διανομή ειδών πρώτης ανάγκης.

Οι ζημιές στις υποδομές, με δέντρα που ξεριζώθηκαν και μεταλλικές στέγες που έχουν διασκορπιστεί στους δρόμους, όπως αποκαλύπτουν φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), περιπλέκουν τη βοήθεια προς τους πολίτες.

«Υπάρχουν πολλές περιοχές τις οποίες δεν μπορούν να προσεγγίσουν οι ομάδες διάσωσης», είπε στο AFP ένα μέλος ανθρωπιστικής οργάνωσης. «Οι γέφυρες έχουν καταστραφεί, οι δρόμοι έχουν κοπεί στα δύο. Είναι πραγματικά τρομακτικό». Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση είναι χειρότερη εκτός της Τοαμασίνα: «Στις περιφερειακές κοινότητες, στην αγροτική ζώνη, είναι ένα τοπίο Αποκάλυψης».

Μπροστά στην επείγουσα κατάσταση, η Κίνα προσέφερε στη Μαδαγασκάρη «βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων γιουάν», ήτοι 12 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσε η προεδρία της χώρας ευχαριστώντας το Πεκίνο. Χθες, η Γαλλία ανακοίνωσε την αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης, διασωστών και πυροσβεστών από τη γαλλική νήσο Λα Ρεϊνιόν, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.000 χλμ.