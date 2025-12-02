Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, απηύθυνε τη Δευτέρα 1/12, κάλεσμα ενότητας σε μαζική συγκέντρωση στο Καράκας, καταγγέλλοντας τις πρόσφατες ναυτικές και ευρύτερα στρατιωτικές κινήσεις των ΗΠΑ ως επίθεση στη «λαϊκή κυριαρχία» της χώρας του.

«Εμείς θέλουμε ειρήνη, αλλά ειρήνη με εθνική κυριαρχία, ισότητα, ελευθερία! Δεν θέλουμε την ειρήνη των σκλάβων, ούτε την ειρήνη των αποικιών», φώναξε ο Μαδούρο, αναφερόμενος στην μεγάλη στρατιωτική παρουσία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική τις τελευταίες 22 εβδομάδες, την οποία χαρακτήρισε ως «δοκιμασία» για τη χώρα.

Η στρατιωτική απάντηση της κυβέρνησης

Μπροστά στην αυξανόμενη αμερικανική πίεση με αποστολή πολεμικών πλοίων και ναυτικών δυνάμεων στην Καραϊβική, η κυβέρνηση Μαδούρο έχει ανταποκριθεί με στρατιωτική κινητοποίηση: περίπου 25.000 στρατιώτες στάλθηκαν στα σύνορα με την Κολομβία και στις παράκτιες περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας έχουν τεθεί σε κατάσταση «μέγιστης ετοιμότητας», με σχεδιασμό για μαζική επιστράτευση πολιτοφυλακών, για να διασφαλιστεί ο έλεγχος ολόκληρου του εθνικού εδάφους, όπως δήλωσε ο Μαδούρο σε προηγούμενες ομιλίες του.

Ρητορική αντίστασης

Ο πρόεδρος δεν περιορίστηκε σε στρατιωτικά μέτρα. Έκανε σαφές ότι η χώρα «δεν θα γονατίσει» στην πίεση: «Η Βενεζουέλα είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την κυριαρχία της, δεν θα επιτρέψουμε ξένη επέμβαση», υπογράμμισε.

Απέδωσε στην Ουάσιγκτον ότι έχει ως στόχο την αλλαγή του καθεστώτος και όχι τα υποτιθέμενα καρτέλ ναρκωτικών, στέλνοντας στην Καραϊβική ένα αεροπλανοφόρο, έξι ως οκτώ πλοία, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και χιλιάδες στρατιώτες κοντά στα χωρικά ύδατα της χώρας.

«Έχουμε υποστεί 22 εβδομάδες επιθετικότητας που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ψυχολογική τρομοκρατία, 22 εβδομάδες που μας έθεσαν σε δοκιμασία. Ο λαός της Βενεζουέλας επέδειξε την αγάπη του για την πατρίδα», είπε ακόμη ο πρόεδρος Μαδούρο.

«Μαδούρο, φίλε, ο λαός είναι μαζί σου», «όχι, δεν θέλουμε να είμαστε βορειοαμερικανική αποικία», φώναζαν μεταξύ άλλων οι συγκεντρωμένοι.

Διεθνές και εσωτερικό υπόβαθρο

Οι ΗΠΑ έχουν εδώ και μήνες εντείνει τις ναυτικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική, επικαλούμενες την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση Μαδούρο η οποία αρνείται οποιαδήποτε σύνδεση με καρτέλ ναρκωτικών, αντιτείνει ότι πρόκειται για αμερικανική στρατιωτική περικύκλωση γύρω από τη χώρα, με σκοπό την υπονόμευση της ανεξαρτησίας της.

