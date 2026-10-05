Η Σίλια Φλόρες, η σύζυγος του Νικολάς Μαδούρο, του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας, αντιμετωπίζει ένα «σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά», σύμφωνα με όσα δήλωσε ο γιος του, Νικολάς Μαδούρο Γκέρα αναφερόμενος στη μητριά του.

Υπενθυμίζουμε πως ο γιος του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας συνελήφθη την 3η Ιανουαρίου στο Καράκας και παραμένει έγκλειστη σε φυλακή στη Νέα Υόρκη. «Έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά, μια πρόπτωση (…) Θα γίνει 70 ετών τη 15η Οκτωβρίου», είπε. Ο δικηγόρος της Σίλια Φλόρες ζήτησε τον Σεπτέμβριο να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, ώστε να μπορέσει να λάβει θεραπεία.

«Οι συνθήκες εκεί μέσα… Βρίσκεται μαζί με 40 γυναίκες, αναμφίβολα πρόκειται για πολύ κόσμο. Δεν υφίστανται συνθήκες που να επιτρέπουν, έπειτα από μια επέμβαση όπως αυτή στην οποία θα έπρεπε να υποβληθεί, να αναρρώσει πλήρως», συνέχισε ο ίδιος. «Τις τελευταίες ημέρες, υπήρξε μια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο γυναίκες και επενέβησαν κάνοντας χρήση σπρέι πιπεριού, αυτό επηρέασε την αναπνοή της. Έχει άσθμα (…). Ελπίζουμε να μπορέσει να γίνει κάτι καλό για εκείνη αυτήν την εβδομάδα», συμπλήρωσε.

«Μετά τη σύλληψη της ξεκίνησε να έχει υπέρταση»

«Άρχισε να έχει υπέρταση μετά την 3η Ιανουαρίου, δεν είχε ποτέ προηγουμένως υπέρταση», πρόσθεσε ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η αμερικανική Εισαγγελία είχε εκτιμήσει πως «το Δικαστήριο θα έπρεπε να απορρίψει το αίτημα προσωρινής αποφυλάκισης της κατηγορουμένης», εξαιτίας ενός «πολύ υψηλού κινδύνου διαφυγής» και «κινδύνου για το κοινό».

Ο πρώην αρχηγός κράτους, ηλικίας 63 ετών, και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις ΗΠΑ στο Καράκας στις αρχές του έτους και κρατούνται από τις 3 Ιανουαρίου, κατηγορούνται ότι συνέβαλαν στη διακίνηση τόνων κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, με τον Νικολάς Μαδούρο να δηλώνει ότι είναι «αιχμάλωτος πολέμου».

Η Φλόρες, δικηγόρος, η οποία συχνά αποκαλείται με το προσωνύμιο «η πρώτη μαχήτρια», υπήρξε σημαντικό πρόσωπο της βενεζουελάνικης εξουσίας: διετέλεσε, μεταξύ άλλων, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης (2006-2011) και γενική εισαγγελέας (2012-2013). Πολλοί παρατηρητές εκτιμούν ότι διαδραμάτιζε πρωτεύοντα ρόλο στο καθεστώς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ και AFP