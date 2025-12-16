Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, απηύθυνε χθες Δευτέρα προειδοποίηση στον εκλεγμένο ακροδεξιό πρόεδρο της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, που έχει ανακοινώσει σχέδια για μαζικές απελάσεις παράτυπων μεταναστών, καλώντας τον να «σεβαστεί τους Βενεζουελάνους».

Ο Μαδούρο συνέκρινε επίσης το πρόγραμμα του ακροδεξιού πολιτικού με τον Αδόλφο Χίτλερ και τον Αουγκούστο Πινοσέτ.

«Μπορεί να είσαστε υποστηρικτής του Χίτλερ και να έχετε διαμορφωθεί με τις αξίες του, μπορεί να είστε δηλωμένος οπαδός του Πινοσέτ, αλλά προσέξτε: μην αγγίξετε ούτε τρίχα από τους Βενεζουελάνους. Τους Βενεζουελάνους πρέπει να τους σέβεστε!», τόνισε ο Μαδούρο, απευθυνόμενος στον Καστ σε δεύτερο πρόσωπο.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Καστ δεσμεύτηκε να απελάσει μαζικά περίπου 340.000 μετανάστες χωρίς νόμιμη άδεια παραμονής, κυρίως Βενεζουελάνους, ενώ υποσχέθηκε σκληρή καταπολέμηση της εγκληματικότητας στη Χιλή μια χώρα που, παρά τις αναφορές του Καστ, συγκαταλέγεται στις ασφαλέστερες της Λατινικής Αμερικής.

Η εκλογική νίκη του Καστ αναζωπυρώνει τις μνήμες της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοσέτ (1973-1990), αφήνοντας τη χώρα να αναλογιστεί το τραυματικό της παρελθόν.

Ο Καστ έχει ήδη προαναγγείλει ότι θα υποστηρίξει σχέδιο νόμου που προκαλεί έντονες αντιδράσεις: προβλέπει την απονομή χάρης σε περίπου 140 πρώην στελέχη του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας που βρίσκονται στις φυλακές για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια της χούντας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο ταξίαρχος ε.α. Μιγκέλ Κράσνοφ, που έχει καταδικαστεί σε ποινή άνω των χιλίων ετών.

Η επικείμενη ανάληψη της προεδρίας από τον Καστ εντείνει την ανησυχία για την ενδεχόμενη επαναφορά πολιτικών πρακτικών που θυμίζουν την σκληρή ακροδεξιά χούντα του Πινοσέτ.

Με πληροφορίες από: Deutsche Welle