Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εκτίμησε το βράδυ της Δευτέρας (22/12) ότι ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ «θα τα πήγαινε καλύτερα» αν επικεντρωνόταν περισσότερο στις υποθέσεις των ΗΠΑ αντί στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, εν μέσω ολοένα εντεινόμενης πίεσης της Ουάσιγκτον, που έχει αναπτύξει αρμάδα στην Καραϊβική, βομβάρδισε δεκάδες ταχύπλοα που υποπτευόταν πως διακινούσαν ναρκωτικά και προχώρησε στην κατάσχεση δυο δεξαμενόπλοιων με πετρέλαιο.

«Ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα στη χώρα του και στον κόσμο. Θα τα πήγαινε καλύτερα αν επικεντρωνόταν σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα στη χώρα του και θα τα πήγαινε καλύτερα στον κόσμο αν επικεντρωνόταν στις υποθέσεις της χώρας του», σχολίασε ο κ. Μαδούρο σε ομιλία του που μεταδόθηκε από τη δημόσια τηλεόραση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ