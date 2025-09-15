Άλλο ένα πτώμα βρέθηκε σήμερα στα ερείπια του μπαρ που καταστράφηκε λόγω ισχυρής έκρηξης στη Μαδρίτη, ανεβάζοντας τον απολογισμό σε δύο νεκρούς και 25 τραυματίες.

«Δεύτερος νεκρός εντοπίστηκε στο κτίριο όπου σημειώθηκε έκρηξη» στη συνοικία Βαγιέκας, ανέφεραν οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ, συμπληρώνοντας πως διεξήγαγαν επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοουμένου.

🇪🇸 | Madrid, 13 sep (EFE).- Al menos 25 personas resultaron heridas, tres de ellas graves, a causa de una explosión registrada en un bar en Puente de Vallecas, un barrio obrero a las afueras de Madrid, informaron los servicios de emergencias de la capital. 👉El suceso tuvo lugar… pic.twitter.com/41HQ9CeX9S — PanAm Post Español (@PanAmPost_es) September 13, 2025

Χθες Κυριακή 14/9, στα ερείπια του μπαρ είχε βρεθεί νεκρός ένας άνδρας.

❗️🇪🇸 – Explosion in Madrid Bar Injures 21 People According to La Razón, an explosion occurred at Mis Tesoros bar in Madrid, Spain. Authorities report that 21 people were injured, with three in critical condition. The cause of the explosion remains unknown. pic.twitter.com/0PxtNs49Yz — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) September 13, 2025

Τουλάχιστον δύο από τους 25 τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ ισπανικών μέσων ενημέρωσης, η έκρηξη αποδίδεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Ωστόσο, εκπρόσωπος της δημοτικής αρχής στη Μαδρίτη ανέφερε πως τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.