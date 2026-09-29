Η 87χρονη συνταξιούχος, η έξωση της οποίας από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη προκάλεσε οργή και διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι της, αφού επιτεύχθηκε συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, ανακοίνωσε απόψε η δικηγόρος της.

«Εάν υπογραφεί η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε, προφανώς θα ήταν η καλύτερη και πιο χαρμόσυνη λύση για όλον τον κόσμο» είπε η Μπεατρίθ Ντούρο στους δημοσιογράφους. Πρόσθεσε μάλιστα ότι αυτή η συμφωνία «θα μπορούσε να συμβάλλει ώστε να αλλάξει το μοντέλο σε ό,τι αφορά τη στέγαση γενικότερα».

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ εισήχθη σε νοσοκομείο μετά την έξωσή της από το σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια, στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Χιλιάδες Ισπανοί διαδήλωσαν τις προηγούμενες ημέρες και από το βράδυ του Σαββάτου πολλοί έστησαν έναν «καταυλισμό συμπαράστασης» στο κέντρο της Μαδρίτης, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την περίπτωση της 87χρονης αλλά και για να ζητήσουν παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική γενικότερα ώστε να αντιμετωπιστεί η κρίση στέγης στη χώρα.

Φωτογραφία: IMER Noticias/X