Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε έναν από τους πιο ψηλούς ουρανοξύστες της Μαδρίτης. Το κτήριο των 49 ορόφων, το οποίο στεγάζει τα κεντρικά γραφεία της ενεργειακής εταιρείας Moeve, στην οικονομική ζώνη της πόλης, εκκενώθηκε άμεσα, μόλις έγιναν ορατοί οι πρώτοι καπνοί. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η απομάκρυνση του κόσμου έγινε με δυσκολία, με ορισμένους εργαζόμενους να χρειάζεται να κατέβουν ακόμα και 34 ορόφους από τις σκάλες. Ευτυχώς, οι τοπικές αστυνομικές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά:

Μαρτυρίες για την εκκένωση και την κινητοποίηση

Μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι η οσμή και η παρουσία καπνού έγιναν αντιληπτές πριν καν ενεργοποιηθεί το σύστημα συναγερμού του κτίσματος. Οπτικό υλικό που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει σύννεφα καπνού να βγαίνουν από τα μεσαία πατώματα του ουρανοξύστη.

Λόγω της πυκνότητας του καπνού, ο οποίος ήταν ορατός από πολλά χιλιόμετρα μακριά, δόθηκε άμεσα εντολή για γενική εκκένωση, ενώ παράλληλα στήθηκε επιχείρηση των Αρχών για τον εντοπισμό τριών ατόμων που αρχικά θεωρούνταν εγκλωβισμένα στο εσωτερικό. Όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Europa Press, στο σημείο έφτασαν ισχυρές Πυροσβεστικές Δυνάμεις, οι οποίες πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις για να διασφαλίσουν τη στατικότητα και την ασφάλεια του χώρου πριν επιτραπεί ξανά η είσοδος.

Qué pasa en Cuatro Torres Building area? @telemadrid Torres Moeve pic.twitter.com/qNsQXspO6T — Oscarbla1 (@oscarbla1) June 23, 2026

Ψυχραιμία μέσα στον πανικό

Υπάλληλος από παρακείμενο κτήριο περιέγραψε τις στιγμές που έζησαν, τονίζοντας ότι παρά την αρχική αναστάτωση, η απομάκρυνση των εκατοντάδων εργαζομένων ολοκληρώθηκε με τάξη. «Υπήρξε τρέξιμο, αλλά ο κόσμος διατήρησε την ψυχραιμία του, καθώς είχαμε κάνει πρόσφατα ασκήσεις ετοιμότητας για παρόμοια περιστατικά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Hace unos 15 minutos se oyó una explosión en la torre de Moeve, en la 4 torres en Madrid pic.twitter.com/gChyIEGIe1 — ArturoCrosby (@ArturoCrosby) June 23, 2026

Το προφίλ και το παρελθόν του Torre Foster

Ο εν λόγω πύργος, ευρύτερα γνωστός ως Torre Foster, ανήκει από το 2016 στον όμιλο Pontegadea, του γνωστού επιχειρηματία Αμάνθιο Ορτέγα, ο οποίος τον απέκτησε έναντι 490 εκατομμυρίων ευρώ. Με συνολικό ύψος 248 μέτρα, αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά οικοδομήματα της Ισπανίας και κομμάτι του επιχειρηματικού κέντρου Cuatro Torres Business Area. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κτήριο έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν με παρόμοιο περιστατικό φωτιάς, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας του.