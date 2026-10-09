Σε μια οργισμένη και παράλληλα βαθιά φορτισμένη διαδήλωση 20.000 ανθρώπων εξελίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης (08/10) στη Μαδρίτη το τελευταίο αντίο στην 87χρονη Μαρία ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ (Μαρικάρμεν).

Η γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο μόλις δύο εβδομάδες μετά την αναγκαστική έξωσή της από το διαμέρισμα όπου ζούσε επί 70 χρόνια.

Η υπόθεσή της μετατράπηκε σε πασπανικό σύμβολο κατά των εξώσεων και των κερδοσκοπικών fund, προκαλώντας πολιτικό σεισμό που οδήγησε τον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στην προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου, ενώ προαναγγέλθηκε Ιστορική Γενική Απεργία για τις 11 Νοεμβρίου.

Η πορεία μνήμης, η σιωπή και τα οργισμένα συνθήματα στη Μαδρίτη

Λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Πέμπτης, η κεντρική πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ, όπου τις τελευταίες εβδομάδες έχει στηθεί γιγαντιαίος καταυλισμός διαμαρτυρίας με πάνω από 1.200 σκηνές για το δικαίωμα στην κατοικία, μετατράπηκε στο σημείο εκκίνησης μιας λαοθάλασσας 20.000 διαδηλωτών.

Στην κεφαλή της πορείας βρισκόταν ένα στεφάνι με πορτοκαλί λουλούδια, το χαρακτηριστικό χρώμα του Συνδικάτου Ενοικιαστών και μια λευκή κορδέλα με το μήνυμα: «Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για σένα. Με αγάπη, το συνδικάτο σου».

Κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, αναμμένα κεριά και πλακάτ που έγραφαν «έγραψες ιστορία, Μαρικάρμεν», «σε ευχαριστούμε που άλλαξες την Ισπανία» και «οι θεσμοί σκοτώνουν όταν αποτυγχάνουν να προστατεύσουν», οι πολίτες κατευθύνθηκαν προς την πολυκατοικία στον αριθμό 46 της οδού Αλκάλδες Σάινθ ντε Μπαράντα στη συνοικία Ρετίρο, όπου η ηλικιωμένη είχε ζήσει από το 1956.

Όταν η πορεία πέρασε έξω από το Παλάθιο δε Θιμπέλες (έδρα του Δημαρχείου της Μαδρίτης), η σιωπή έδωσε τη θέση της σε οργισμένα συνθήματα: «Δεν είναι θάνατοι, είναι δολοφονίες!» και «Δεν θέλουμε συμφιλίωση, αυτός είναι ταξικός αγώνας».

Στις 21:30, φτάνοντας έξω από το σπίτι της, οι συγκεντρωμένοι άναψαν τους φακούς των κινητών τους τηλεφώνων και φώναξαν ρυθμικά: «Δεν είμαστε όλοι εδώ, λείπει η Μαρικάρμεν». Στο σημείο είχε δημιουργηθεί ένα τεράστιο αυτοσχέδιο μνημείο με περισσότερα από 100 κεριά, λουλούδια και χειρόγραφα μηνύματα, ενώ η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 22:00 με ενός λεπτού σιγή.

Από τα 500 στα 1.600 ευρώ: Το χρονικό μιας πολυετούς τραγωδίας

Η περιπέτεια της Μαρικάρμεν συμπυκνώνει με τον πλέον δραματικό τρόπο τη στεγαστική κρίση που μαστίζει την Ισπανία:

Η ιστορία του διαμερίσματος (1956–2018): Ο πατέρας της νοίκιασε το διαμέρισμα των 90 τ.μ. στον έκτο όροφο το 1956 με παλαιό μισθωτήριο. Μετά τον θάνατο των γονέων της, η μίσθωση μεταβιβάστηκε στην ίδια. Για δεκαετίες κατέβαλε κανονικά το ενοίκιο, το οποίο ανερχόταν σε περίπου 500 ευρώ, καλύπτοντάς το από τη σύνταξή της των 1.400 ευρώ. Η εμπλοκή του Fund (2018): Το ακίνητο αγοράστηκε από την εταιρεία Urbagestión Desarrollo e Inversión, η οποία προσέβαλε δικαστικά τη δεύτερη μεταβίβαση του μισθωτηρίου. Το Εφετείο και το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσαν την εταιρεία. Η εκτόξευση του ενοικίου (+230%): Η εταιρεία πρότεινε στη Μαρικάρμεν νέο συμβόλαιο με 1.600 ευρώ τον μήνα (ποσό ανώτερο από ολόκληρη τη σύνταξή της) ή την αγορά του διαμερίσματος έναντι 250.000 ευρώ, επιλογές παντελώς ανέφικτες για την 87χρονη. Τέσσερις απόπειρες έξωσης: Η πρώτη απόπειρα το φθινόπωρο του 2025 και δύο ακόμα τον Ιούνιο του 2026 αποτράπηκαν χάρη στους ακτιβιστές και τους κατοίκους, ενώ υπήρξε μέχρι και παρέμβαση του ΟΗΕ. Η μοιραία έξωση (23 Σεπτεμβρίου 2026): Η τέταρτη επιχείρηση εκτελέστηκε αναγκαστικά. Η 87χρονη απομακρύνθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο και μεταφέρθηκε με φορείο απευθείας στο νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαρανιόν με βαριά επιδείνωση της υγείας της. Η συμφωνία που ήρθε αργά: Μπροστά στη γενικευμένη κατακραυγή, η εταιρεία υπαναχώρησε στις 28 Σεπτεμβρίου, συμφωνώντας σε νέο 8ετές συμβόλαιο με 500 ευρώ. Τα κλειδιά παραδόθηκαν στις 2 Οκτωβρίου και η Μαρικάρμεν επρόκειτο να υπογράψει στις 8 Οκτωβρίου. Ωστόσο, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο στις 7 Οκτωβρίου 2026, μόλις μία ημέρα πριν την επιστροφή της.

Πρόωρες εκλογές στις 29 Νοεμβρίου

Η υπόθεση της Μαρικάρμεν ξεπέρασε τα όρια μιας κοινωνικής διαμαρτυρίας και προκάλεσε άμεση κυβερνητική πίεση.

Υπό την πίεση των διαμαρτυριών στους δρόμους της Ισπανίας, η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ κατέθεσε στις 29 Σεπτεμβρίου δύο νομοθετικά διατάγματα για την προστασία από τις εξώσεις, την παράταση των μισθώσεων και την επιβολή πλαφόν στα ενοίκια.

Ωστόσο, τα μέτρα καταψηφίστηκαν στη Βουλή από μια ετερόκλητη πλειοψηφία που συγκρότησαν:

Το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP)

Το ακροδεξιό Vox

Το καταλανικό Junts

Η κοινοβουλευτική αυτή ήττα οδήγησε τον Πέδρο Σάντσεθ να ανακοινώσει στις 5 Οκτωβρίου τη διάλυση του Κοινοβουλίου και την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026.

Βίντεο από τις διαμαρτυρίες και το τελευταίο αντίο στη Μαρικάρμεν, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου:

Γενική απεργία για τη στέγαση στις 11 Νοεμβρίου

Οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται σε θεσμικό επίπεδο. Οι δύο μεγαλύτερες συνομοσπονδίες εργαζομένων της Ισπανίας, η UGT και η CCOO, ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή Γενικής Απεργίας για τη Στέγαση στις 11 Νοεμβρίου 2026.

Εφόσον επικυρωθεί και από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις, θα πρόκειται για την πρώτη κοινή γενική απεργία των δύο συνδικάτων μετά από 14 χρόνια, με αίτημα τη δραστική μείωση των ενοικίων και την απαγόρευση των εξώσεων πρώτης κατοικίας.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος του αδιεξόδου:

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, υπάρχει έλλειμμα 750.000 κατοικιών .

. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Νεολαίας, το μέσο ενοίκιο απορροφά σχεδόν το 100% του μέσου μηνιαίου μισθού ενός νέου εργαζομένου.

ενός νέου εργαζομένου. Καθημερινά στην Ισπανία εκτελούνται κατά μέσο όρο 44 εξώσεις.

Η άρνηση ενός λεπτού σιγή

Ο θάνατος της 87χρονης πυροδότησε οξεία πολιτική αντιπαράθεση:

Στάση PP και Vox: Στελέχη του Λαϊκού Κόμματος και του Vox αρνήθηκαν να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη Βουλή της Μαδρίτης και τη Γερουσία, υποστηρίζοντας ότι δεν επιθυμούν την «πολιτική εκμετάλλευση ενός θανάτου», προκαλώντας την οργή των διαδηλωτών. Αντίθετα, στο κοινοβούλιο της Βαλένθια το PP συμμετείχε στη σιγή, ενώ οι βουλευτές του Vox αποχώρησαν.

Στελέχη του Λαϊκού Κόμματος και του Vox αρνήθηκαν να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη Βουλή της Μαδρίτης και τη Γερουσία, υποστηρίζοντας ότι δεν επιθυμούν την «πολιτική εκμετάλλευση ενός θανάτου», προκαλώντας την οργή των διαδηλωτών. Αντίθετα, στο κοινοβούλιο της Βαλένθια το PP συμμετείχε στη σιγή, ενώ οι βουλευτές του Vox αποχώρησαν. Επίθεση ακροδεξιάς: Ακροδεξιοί κύκλοι και ευρωβουλευτής του Vox εξαπέλυσαν ατεκμηρίωτες θεωρίες συνωμοσίας, ζητώντας νεκροψία και αφήνοντας αβάσιμες υπόνοιες περί «κυβερνητικής εμπλοκής» ή ισχυριζόμενοι ότι η ηλικιωμένη «επιλέχθηκε σκόπιμα» για να γίνει σύμβολο της Αριστεράς.

Ακροδεξιοί κύκλοι και ευρωβουλευτής του Vox εξαπέλυσαν ατεκμηρίωτες θεωρίες συνωμοσίας, ζητώντας νεκροψία και αφήνοντας αβάσιμες υπόνοιες περί «κυβερνητικής εμπλοκής» ή ισχυριζόμενοι ότι η ηλικιωμένη «επιλέχθηκε σκόπιμα» για να γίνει σύμβολο της Αριστεράς. Το μήνυμα της Μαρικάρμεν: Από το κρεβάτι του νοσοκομείου, λίγο πριν πεθάνει, η 87χρονη έστειλε στους αλληλέγγυους το τελευταίο της μήνυμα, που έχει γίνει πλέον σύνθημα σε όλη τη χώρα: «Αγωνιστείτε, υπερασπιστείτε όσα σας ανήκουν».

Το μήνυμα του Πέδρο Σάντσεθ

Αμέσως μετά την είδηση του θανάτου της 87χρονης Μαρικάρμεν, ο Ισπανός Πρωθυπουργός

Το μήνυμα του Πέδρο Σάντσεθ

Αμέσως μετά την είδηση του θανάτου της 87χρονης Μαρικάρμεν, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε δημόσια τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια, τους οικείους αλλά και το σύνολο των πολιτών που στάθηκαν στο πλευρό της.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σάντσεθ επιχείρησε να αποδώσει φόρο τιμής στη γυναίκα που μετατράπηκε στο πρόσωπο του αγώνα για το δικαίωμα στη στέγη, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα ανθρώπινης συμπαράστασης: «Μια αγκαλιά και σε όλους όσοι αισθάνονται σήμερα αυτή την απώλεια σαν να είναι δική τους. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Η δημόσια αυτή τοποθέτηση του Ισπανού ηγέτη, αν και συνδευόταν από τη θεσμική του δέσμευση για την προστασία των ευάλωτων ενοικιαστών, βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε για πολιτική εκμετάλλευση, την ώρα που οι διαδηλωτές στους δρόμους ζητούσαν ουσιαστικές νομοθετικές πράξεις και όχι απλά λόγια συμπόνιας.