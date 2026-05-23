Μαζική κινητοποίηση με κεντρικό αίτημα την παραίτηση του Σοσιαλιστή Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη, στον απόηχο των πρόσφατων δικαστικών υποθέσεων που απασχολούν την πολιτική ζωή της Ισπανίας.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, η οποία διοργανώθηκε από την ισπανική Ένωση της Κοινωνίας των Πολιτών υπό τον τίτλο «Πορεία για την Αξιοπρέπεια», σημειώθηκαν μικρής έκτασης επεισόδια.

Η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση μια ομάδα ατόμων που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί στο Moncloa Palace της Μαδρίτης, όπου ο Σάντσεθ ζει με την οικογένειά του, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα, όπως «Παραίτηση της σοσιαλιστικής μαφίας», μαζί με ισπανικές σημαίες στην Πορεία για την Αξιοπρέπεια, που οργάνωσε η ισπανική Ένωση της Κοινωνίας των Πολιτών.

Ηγετικά στελέχη του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού κόμματος Vox πήραν επίσης μέρος στην πορεία, που ήταν στο μεγαλύτερο μέρος της ειρηνική.

Ένα ισπανικό δικαστήριο ανακοίνωσε την Τρίτη πως ο Σοσιαλιστής πρώην Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Θαπατέρο, ερευνάται, καθώς φέρεται να ηγείτο ενός δικτύου άσκησης επιρροής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σε ένα ακόμη πλήγμα για την αριστερή κυβέρνηση που ταλανίζεται από σκάνδαλα διαφθοράς.

Οι διοργανωτές ανέφεραν πως 80.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις, αν και εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης στη Μαδρίτη, έκανε λόγο για περίπου 40.000 διαδηλωτές.