Οι μαθητές του Colegio Alfonso XII στη Μαδρίτη αποχαιρέτησαν και αγκάλιασαν τον καθηγητή ιστορίας και γεωγραφίας Julián, ο οποίος συνταξιοδοτείται μετά από 36 χρόνια διδασκαλίας.

«Σας ευχαριστούμε που διδάξατε τόσα πολλά σε όλες τις γενιές που πέρασαν από τις τάξεις σας. Θα λείψετε πολύ στους συναδέλφους σας και στους μαθητές σας. Απολαύστε την ανάπαυση που σας αξίζει», αναφέρει η ανάρτηση του σχολείου στο Instagram.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η La Repubblica φένεται και ο καθηγητής ο οποίος διασχίζει την τελευταία διαδρομή και οι μαθητές τον χειροκροτούν.