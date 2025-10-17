Επιμέλεια κειμένου: Μαριάννα Κορνάρου

Δυο εκκωφαντικές εκρήξεις κατέστρεψαν τα ξημερώματα τα ΙΧ αυτοκίνητα του δημοσιογράφου της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai Σιγκφρίντο Ρανούτσι και της κόρης του.

«Χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον ένα κιλό εκρηκτικής ύλης» δήλωσε σοκαρισμένος ο δημοσιογράφος, που ασχολείται στην εκπομπή του με αποκαλύψεις σκανδάλων διαφθοράς στην ιταλία.

💥 Explosion in Rome — assassination attempt on RAI journalist In central Rome, a car belonging to Italian journalist Sigfrido Ranucci, host of the investigative program Report on RAI, was blown up. The blast damaged nearby vehicles and a building, but no one was injured.… pic.twitter.com/oICars3LR4 — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2025

Χρησιμοποιήθηκαν πιθανόν αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί οι οποίοι κατέστρεψαν ολοσχερώς τα δύο αυτοκίνητα, τα οποία ήταν παρκαρισμένα έξω από το σπίτι του δημοσιογράφου, στην παραθαλάσσια περιοχή Κάμπο Ασκολάνο, λίγο έξω από την Ρώμη.

«Θα μπορούσε να χάσει την ζωή της η κόρη μου, η οποία μόλις είχε φύγει. Πρόκειται να καταθέσω μήνυση», δήλωσε ο Ρανούτσι, ο οποίος εδώ και χρόνια παρουσιάζει την εκπομπή Report στο τηλεοπτικό κανάλι Rai Tre.

Η εκπομπή έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με αποκαλύψεις για το οργανωμένο έγκλημα και για παράνομες εργολαβίες μεγάλων έργων σε υποδομές και ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι είχε δεχτεί πολλές φορές απειλές κατά της ζωής του. Η ισχύς της έκρηξης ήταν τόσο ισχυρή που θα μπορούσε να σκοτώσει οποιονδήποτε περνούσε εκείνη τη στιγμή από τον δρόμο, που μοιάζει πλέον με βομβαρδισμένο τοπίο.

Ο Ranucci ανέφερε ότι «χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον ένα κιλό εκρηκτικών» και συνέδεσε την επίθεση με την ανακοίνωση των θεμάτων των νέων ερευνών του, οι οποίες θα μεταδοθούν στο Report από τις 26 Οκτωβρίου.