Η Eurostar ανακοίνωσε σήμερα (30/12) την αναστολή όλων των δρομολογίων μεταξύ Λονδίνου, Παρισιού, Άμστερνταμ και Βρυξελλών μέχρι νεωτέρας. Ο λόγος είναι ένα πρόβλημα στο σύστημα ηλεκτροδότησης της σήραγγας, καθώς και η ακινητοποίηση ενός συρμού του Le Shuttle, λόγω τεχνικής βλάβης.

 


Η εταιρεία ενημέρωσε ότι οι επιβάτες θα πρέπει να αναβάλλουν τα ταξίδια τους για άλλη ημερομηνία και να αποφύγουν να μεταβούν στους σταθμούς, εκτός αν έχουν ήδη εισιτήριο για το ταξίδι τους εκείνη την ημέρα.

 


Όσοι έχουν προγραμματίσει ταξίδι με την Eurostar τις επόμενες 24 ώρες, καλούνται να παρακολουθούν τις ενημερώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ή να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών για πληροφορίες, σχετικά με την κατάσταση των δρομολογίων τους και τις επιλογές για επιστροφή χρημάτων ή αλλαγή εισιτηρίων.

 

 

 

