Η Eurostar ανακοίνωσε σήμερα (30/12) την αναστολή όλων των δρομολογίων μεταξύ Λονδίνου, Παρισιού, Άμστερνταμ και Βρυξελλών μέχρι νεωτέρας. Ο λόγος είναι ένα πρόβλημα στο σύστημα ηλεκτροδότησης της σήραγγας, καθώς και η ακινητοποίηση ενός συρμού του Le Shuttle, λόγω τεχνικής βλάβης.

Eurostar : le trafic interrompu jusqu’à nouvel ordre en raison d’une panne électrique dans le tunnel sous la Manche

➡️ https://t.co/riL1ZDYqN3 pic.twitter.com/vbwY3UZq3m — ICI Nord (@ici_nord) December 30, 2025



Η εταιρεία ενημέρωσε ότι οι επιβάτες θα πρέπει να αναβάλλουν τα ταξίδια τους για άλλη ημερομηνία και να αποφύγουν να μεταβούν στους σταθμούς, εκτός αν έχουν ήδη εισιτήριο για το ταξίδι τους εκείνη την ημέρα.

EUROTUNNEL : Le trafic ferroviaire du tunnel sous la Manche est très perturbé en raison d’un problème d’alimentation. Des Eurostar sont annulés. Des retards de plusieurs heures sont en cours sur les navettes. Eurostar conseille aux voyageurs de reporter leurs trajets (RTL). pic.twitter.com/MDttVPj54W — Infos Françaises (@InfosFrancaises) December 30, 2025



Όσοι έχουν προγραμματίσει ταξίδι με την Eurostar τις επόμενες 24 ώρες, καλούνται να παρακολουθούν τις ενημερώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ή να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών για πληροφορίες, σχετικά με την κατάσταση των δρομολογίων τους και τις επιλογές για επιστροφή χρημάτων ή αλλαγή εισιτηρίων.