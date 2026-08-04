Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης (04/08) στη Μάγχη, όταν εκδηλώθηκε φωτιά στη μηχανή σκάφους που μετέφερε μετανάστες, η οποία επεκτάθηκε με ταχύτατους ρυθμούς.

Σε μια γιγαντιαία κοινή επιχείρηση των γαλλικών και βρετανικών Αρχών, διασώθηκαν συνολικά 157 άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Μπουλόν-συρ-Μερ στη Γαλλία.

Φωτιά στη μηχανή και ταχύτατη εξάπλωση

Σκάφος που μετέφερε μετανάστες επιχειρούσε να διασχίσει τη Μάγχη, αναχωρώντας κοντά από την περιοχή της Μπουλόν-συρ-Μερ.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στη μηχανή του σκάφους εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία πολύ γρήγορα πήρε επικίνδυνες διαστάσεις. Εκείνη τη στιγμή, το πλεούμενο βρισκόταν εντός της γαλλικής περιοχής ευθύνης, έρευνας και διάσωσης.

Γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης από Γαλλία και Βρετανία

Σύμφωνα με το skynews, στο σημείο αναπτύχθηκαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις και από τις δύο πλευρές του καναλιού, με ελικόπτερο του Γαλλικού Ναυτικού, γαλλικά ναυαγοσωστικά σκάφη, σκάφη της Βρετανικής Συνοριακής Δύναμης (Border Force) και παντός καιρού ναυαγοσωστική λέμβος του RNLI από το Eastbourne.

Αποβίβαση στη Μπουλόν-συρ-Μερ

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της γαλλικής νομαρχίας, και οι 157 επιβαίνοντες διασώθηκαν σώοι.

Η κατανομή των διασωθέντων στα επιχειρησιακά μέσα έγινε ως εξής:

30 άτομα επιβιβάστηκαν σε πλοίο διάσωσης του Γαλλικού Ναυτικού.

73 άτομα περισυνελέγησαν από άλλο γαλλικό σκάφος έρευνας και διάσωσης.

54 άτομα μεταφέρθηκαν σε βρετανικά πλοία.

Όλοι οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Μπουλόν-συρ-Μερ στη Γαλλία, όπου τους παρέχονται οι πρώτες βοήθειες.