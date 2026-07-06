Νέος γύρος δυναμικών κινητοποιήσεων ξεκινά στη Μαγιόρκα, καθώς χιλιάδες κάτοικοι ετοιμάζονται να κατακλύσουν ξανά τους δρόμους της πρωτεύουσας Πάλμα. Η τοπική κοινωνία αντιδρά έντονα στα νέα σχέδια περαιτέρω τουριστικής ανάπτυξης και επέκτασης των υποδομών, εκφράζοντας τον φόβο ότι το νησί κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια τεράστια «Μαγκαλούφ» – την περιοχή που έχει γίνει συνώνυμο του ανεξέλεγκτου, φθηνού τουρισμού, του αλκοόλ και της παραβατικότητας.

Οι κινητοποιήσεις, που συντονίζονται από τη συλλογικότητα «Menys Turisme, Més Vida» (Λιγότερος Τουρισμός, Περισσότερη Ζωή) και υποστηρίζονται από δεκάδες περιβαλλοντικές και κοινωνικές οργανώσεις, έρχονται ως συνέχεια των μαζικών διαδηλώσεων των προηγούμενων ετών, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα του υπερτουρισμού στις Βαλεαρίδες Νήσους παραμένει μια «ωρολογιακή βόμβα».

Ο φόβος για τη «Μαγκαλούφ» και το αεροδρόμιο της Πάλμα

Στο επίκεντρο της οργής των κατοίκων βρίσκεται η σχεδιαζόμενη αναβάθμιση του αεροδρομίου της Πάλμα με νέες πύλες επιβίβασης, γεγονός που θα επιτρέψει την αύξηση των πτήσεων και την άφιξη ακόμη μεγαλύτερου όγκου επισκεπτών κατά την αιχμή της θερινής περιόδου.

Οι ντόπιοι προειδοποιούν ότι το νησί έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια των αντοχών του. Η επέκταση των τουριστικών ζωνών χωρίς αυστηρούς κανόνες, σύμφωνα με τους διοργανωτές, απειλεί να υποβαθμίσει κι άλλες περιοχές της Μαγιόρκα, οδηγώντας τες στο μοντέλο της Μαγκαλούφ, όπου η νυχτερινή ασυδοσία και ο θόρυβος έχουν αλλοιώσει πλήρως τον χαρακτήρα της περιοχής, αναγκάζοντας ακόμη και τις Αρχές να επιστρατεύσουν μυστικούς αστυνομικούς για την πάταξη των ακραίων συμπεριφορών.

Στεγαστική κρίση και περιβαλλοντική υποβάθμιση

Οι διαδηλωτές τονίζουν ότι το υπάρχον οικονομικό μοντέλο, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά στον όγκο των τουριστών, έχει δραματικές συνέπειες στην καθημερινότητά τους.

Το κόστος ζωής και η στέγαση: Η ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb έχει εκτοξεύσει τα ενοίκια και τις τιμές των ακινήτων στα ύψη, καθιστώντας αδύνατη την εύρεση κατοικίας για τους μόνιμους κατοίκους και τους εργαζομένους του νησιού.

Η ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb έχει εκτοξεύσει τα ενοίκια και τις τιμές των ακινήτων στα ύψη, καθιστώντας αδύνατη την εύρεση κατοικίας για τους μόνιμους κατοίκους και τους εργαζομένους του νησιού. Η πίεση στις υποδομές: Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, το δίκτυο υδροδότησης και οι φυσικοί πόροι της Μαγιόρκα βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης, ενώ οι παραλίες και οι δρόμοι παρουσιάζουν εικόνες ακραίου συνωστισμού.

Παρά τις υποσχέσεις της τοπικής κυβέρνησης για λήψη μέτρων (όπως η αύξηση του τουριστικού φόρου), οι πολίτες κάνουν λόγο για «ημίμετρα» και ζητούν ριζική αλλαγή πλεύσης με την επιβολή αυστηρών πλαφόν στον αριθμό των επισκεπτών και των οχημάτων, προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον και, κυρίως, η ποιότητα ζωής των ίδιων των κατοίκων.

Η «χρυσή» πρόβλεψη Ερέου και η ανάγκη αποσυμφόρησης

Η ένταση αυτή συμπίπτει με τις επίσημες ανακοινώσεις της ισπανικής κυβέρνησης, οι οποίες αποτυπώνουν μια τουριστική έκρηξη ιστορικών διαστάσεων. Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Τουρισμού της χώρας, Ζόρντι Ερέου, ανακοίνωσε ότι η Ισπανία βρίσκεται σε σταθερή τροχιά για να υποδεχθεί φέτος το ορόσημο των 100 εκατομμυρίων διεθνών τουριστών. Η εντυπωσιακή αυτή αυξητική τάση, η οποία τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή που στρέφει τους ταξιδιώτες στην ασφάλεια της Μεσογείου, αναμένεται να αποφέρει μόνο για το τετράμηνο Ιουνίου-Σεπτεμβρίου το αστρονομικό ποσό των 64 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, ο κ. Ερέου δεν εθελοτυφλεί μπροστά στο πρόβλημα του κορεσμού που πυροδοτεί τις αντιδράσεις. Στις δηλώσεις του υπογράμμισε ότι αυτή η συγκυρία αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανακατεύθυνση των τουριστικών ροών προς την ισπανική ενδοχώρα και τη λιγότερο προβεβλημένη «Πράσινη Ισπανία» του Βορρά. Με τον τρόπο αυτό, η Μαδρίτη ευελπιστεί να αποσυμφορήσει τους παραδοσιακούς, υπερκορεσμένους παράκτιους προορισμούς, καλώντας παράλληλα τις περιφερειακές κυβερνήσεις να διαχειριστούν το προϊόν τους με σύνεση και αποτελεσματικότητα.