Σκηνές χάους εκτυλίχτηκαν την Κυριακή (6/9) στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, έπειτα από σοβαρό ατύχημα με εμπορευματικό αεροσκάφος (cargo) της εταιρείας Amazon. Το μεγάλο αεροπλάνο βγήκε εκτός της πορείας του κατά την προσγείωση, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε οχήματα και να πάρει φωτιά.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, δείχνοντας το Boeing να έχει σταματήσει δίπλα σε παρακείμενο δρόμο, πολύ μακριά από τα όρια του διαδρόμου προσγείωσης, ενώ παραδίδεται στις φλόγες. Παράλληλα, εκφράζονται έντονοι φόβοι για θύματα.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής και οι τραυματίες

Οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης κινητοποιήθηκαν άμεσα. Περισσότεροι από 60 πυροσβέστες συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία περιέγραψε την κατάσταση που αντίκρισαν τα συνεργεία διάσωσης: «Οι μονάδες έφτασαν και βρήκαν ένα αεροπλάνο που είχε πάρει φωτιά ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης».

Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε ο κίνδυνος για ανθρώπινες απώλειες, με την υπηρεσία να προσθέτει: «Οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, ενώ υπάρχουν πολλοί τραυματίες».

Η ανακοίνωση της FAA και το κλείσιμο του αεροδρομίου

Το εμπλεκόμενο αεροσκάφος, τύπου Boeing 767-300 Cargo, εκτελούσε πτήση προερχόμενη από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο (Διεθνές Αεροδρόμιο Luis Muñoz Marín).

Από την πλευρά της, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), σε ενημέρωσή της προς το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η πτήση: «Βγήκε εκτός διαδρόμου μετά την προσγείωσή της στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, περίπου στις 14:00 τοπική ώρα».

Εξαιτίας του σοβαρού αυτού περιστατικού και της συνεχιζόμενης επιχείρησης των Αρχών, η λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου του Μαϊάμι έχει ανασταλεί, με όλους τους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης να παραμένουν προσώρας κλειστοί.