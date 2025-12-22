Μια γυναίκα συνελήφθη στο γυμναστήριο Planet Fitness στο Μαϊάμι, αφού γρονθοκόπησε υπάλληλο που εργαζόταν εκεί, για ασήμαντη αφορμή. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σημειώθηκε το πρωί της 12ης Δεκεμβρίου.

🇺🇸 A 35‑year‑old woman, Kiara Bryant, was arrested in Miami after allegedly punching a Planet Fitness employee in the face after being asked to not yell inside the gym. pic.twitter.com/5ypueawtVh — Uncensored News (@Uncensorednewsw) December 19, 2025

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικές Αρχές, η 35χρονη Κιάρα Μπράιαντ εμφανίστηκε στον χώρο στάθμευσης του γυμναστηρίου φωνάζοντας και βρίζοντας, ενώ οι υπάλληλοι δήλωσαν, ότι την είδαν να προκαλεί αναστάτωση και στα αποδυτήρια.

NEW: Woman arrested for repeatedly punching a Miami Planet Fitness employee in the face Kiara Bryant, 35, was arrested for battery and disorderly conduct Investigators say became irate after a male employee told her to lower her voice or police would be called The report says… pic.twitter.com/M9HGmp1NUm — Unlimited L’s (@unlimited_ls) December 18, 2025



Ο εργαζόμενος, που της ζήτησε να ηρεμήσει ή να φύγει, έγινε στόχος επιθετικής συμπεριφοράς, με τη γυναίκα να τον γρονθοκοπεί επανειλημμένα και να τον καταδιώκει, όταν προσπάθησε να απομακρυνθεί.

Οι αστυνομικοί, που έφτασαν στο σημείο λίγο αργότερα, συνέλαβαν την Μπράιαντ, η οποία παραδέχθηκε την επιθετική της στάση, μετά από την απομάκρυνση του εργαζόμενου από το χώρο.