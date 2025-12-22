Μια γυναίκα συνελήφθη στο γυμναστήριο Planet Fitness στο Μαϊάμι, αφού γρονθοκόπησε υπάλληλο που εργαζόταν εκεί, για ασήμαντη αφορμή. Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σημειώθηκε το πρωί της 12ης Δεκεμβρίου.

 

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικές Αρχές, η 35χρονη Κιάρα Μπράιαντ εμφανίστηκε στον χώρο στάθμευσης του γυμναστηρίου φωνάζοντας και βρίζοντας, ενώ οι υπάλληλοι δήλωσαν, ότι την είδαν να προκαλεί αναστάτωση και στα αποδυτήρια.

 


Ο εργαζόμενος, που της ζήτησε να ηρεμήσει ή να φύγει, έγινε στόχος επιθετικής συμπεριφοράς, με τη γυναίκα να τον γρονθοκοπεί επανειλημμένα και να τον καταδιώκει, όταν προσπάθησε να απομακρυνθεί.

Οι αστυνομικοί, που έφτασαν στο σημείο λίγο αργότερα, συνέλαβαν την Μπράιαντ, η οποία παραδέχθηκε την επιθετική της στάση, μετά από την απομάκρυνση του εργαζόμενου από το χώρο.

Η 35χρονη που επιτέθηκε στον υπάλληλο του γυμναστηρίου

 

