Ένας Αμερικανός ισραηλινής καταγωγής στο Μαϊάμι Μπιτς, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, καθώς άνοιξε πυρ εναντίον δύο ανδρών που πίστευε ότι ήταν Παλαιστίνιοι, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες αποδείχθηκε ότι ήταν Ισραηλινοί τουρίστες.

Σύμφωνα με έγγραφα σύλληψης, στις 9.30 μ.μ. του Σαββάτου (τοπική ώρα), εμφανίστηκε βίντεο παρακολούθησης που δείχνει τον Μορντεχάι Μπράφμαν, 27 ετών, να βγαίνει από το φορτηγό του και να ανοίγει πυρ με ένα ημιαυτόματο όπλο εναντίον ενός οχήματος καθώς περνούσε. Ο Μπράφμαν φέρεται να πυροβόλησε 17 φορές, χτυπώντας το ένα θύμα στον αριστερό ώμο και βόσκοντας τον αριστερό πήχη του άλλου.

Σύμφωνα με τον Guardian, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση, ο Μπράφμαν είπε αυθόρμητα στους ντετέκτιβ ότι ενώ οδηγούσε το φορτηγό του, «είδε δύο Παλαιστίνιους και πυροβόλησε και σκότωσε και τους δύο», αναφέρουν τα έγγραφα σύλληψης.

Οι αστυνομικοί δεν επιβεβαίωσαν εάν τα θύματα ήταν στην πραγματικότητα Παλαιστίνιοι και η Miami Herald ανέφερε ότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για δύο Ισραηλινούς που έκαναν διακοπές, αναφέροντάς τους ως Ari Rabey και τον πατέρα του.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι από το απόγευμα της Δευτέρας, ο Μπράφμαν, ο φερόμενος ως δράστης, κρατούνταν στο σωφρονιστικό κέντρο του Μαϊάμι-Ντέιντ, με δύο κατηγορίες απόπειρας δολοφονίας δεύτερου βαθμού.

Περιπλέκοντας περαιτέρω το περιστατικό, ένας από τους τραυματίες φέρεται να ανήρτησε το σύνθημα «θάνατος στους Άραβες» σε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον πυροβολισμό. «Ο πατέρας μου και εγώ πέσαμε θύμτα μιας απόπειρα δολοφονίας με αντισημιτικό υπόβαθρο», έγραψε.

Ironically, the victims were Israeli tourists. And right after being shot, they took to social media chanting ‘Death to Arabs.’ You can’t make this up.

This is the result of anti-Palestinian hate & indoctrination that sadly runs deep in Israel and pro-Israel communities in U.S. pic.twitter.com/y13D6aM96Y

— Kashif Chaudhry (@KashifMD) February 17, 2025