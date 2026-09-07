Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν εμπορευματικό αεροσκάφος της Amazon ξέφυγε από τον διάδρομο της προσγείωσης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα.

Νέο βίντεο από τη στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Το αεροπλάνο καταγράφεται να σέρνεται στο οδόστρωμα και στη συνέχεια να τυλίγεται στις φλόγες.

Βίντεο από την στιγμή της συντριβής:

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Μαϊάμι-Ντέιντ (MDFR) ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος χτύπησε αρκετά οχήματα κοντά στο οικοδομικό τετράγωνο 2100 της Northwest 42nd Avenue, με περισσότερους από 60 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο. Το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ δήλωσε ότι επίσης συνέδραμε στην επιχείρηση.

Από τους πέντε τραυματίες, οι τρεις διακομίστηκαν σε τοπικό κέντρο υγείας σε κρίσιμη κατάσταση. Άλλοι δύο αξιολογήθηκαν ιατρικά και μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία. Ακόμη, κανένα από τα πέντε θύματα δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Η Πυροσβεστική ανέφερε ότι όταν έφτασαν τα συνεργεία, το αεροσκάφος είχε πιάσει φωτιά και έβγαζε πυκνούς κανπνούς. «Αυτό που αντιμετωπίσαμε ήταν μια ιδιαίτερα σύνθετη κατάσταση», δήλωσε ο διοικητής της Πυροσβεστικής, Ρέι Τζαντάλα.

Οι Αρχές δεν παρείχαν περαιτέρω πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του πληρώματος. Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι είναι ακόμη νωρίς για να εξακριβωθεί αν τα άτομα που έχασαν τη ζωή τους επέβαιναν στο αεροσκάφος ή βρίσκονταν στο έδαφος.

Αρκετά άτομα εγκλωβίστηκαν μέσα στα οχήματά τους και χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από εξειδικευμένο προσωπικό τεχνικής διάσωσης της Πυροσβεστικής.

Αναφορά για διαρροή καυσίμου στο σημείο της τραγωδίας

Η Πυροσβεστική ανακοίνωσε ότι υπήρχε διαρροή καυσίμου από το αεροσκάφος, η οποία αντιμετωπίστηκε από τις δυνάμεις στο σημείο. Η Δημοτική Σύμβουλος Νάταλι Μίλιαν Όρμπις (Natalie Milian Orbis) απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους και τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή της 67ης Λεωφόρου (67th Avenue) και της 25ης Οδού (25th Street). Οι Αρχές δήλωσαν ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

Πυκνοί καπνοί υψώθηκαν στον ουρανό όταν έπιασε φωτιά το αεροπλάνο:

Η ανακοίνωση της Amazon για τη συντριβή του αεροσκάφους

«Συνεργαζόμαστε στενά με τις τοπικές Αρχές και τους αξιωματούχους για να κατανοήσουμε ακριβώς τι συνέβη. Αυτή τη στιγμή, απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια, η ευημερία και η φροντίδα όλων των εμπλεκομένων. Κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να στηρίξουμε όσους επηρεάστηκαν», δήλωσε η Κέλι Νάντελ (Kelly Nantel), εκπρόσωπος της Amazon.

Η Νάντελ πρόσθεσε ότι η εταιρεία είναι «συντετριμμένη από την είδηση ότι πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο σημερινό περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες, τους οικείους τους και σε όλους όσοι επλήγησαν από αυτή την καταστροφική απώλεια».

«Η Amazon θα συνεργαστεί πλήρως με κάθε έρευνα», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος της εταιρείας.

Πηγή: CBS