Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Μάικ Τζόνσον, υπογράμμισε ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί σε πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν συνιστούν σαφή υπενθύμιση προς τους αντιπάλους και τους συμμάχους των ΗΠΑ ότι ο πρόεδρος Τραμπ «εννοεί αυτά που λέει».

Όπως ανέφερε μέσω Χ, «ο πρόεδρος έδωσε στον ηγέτη του Ιράν κάθε ευκαιρία να συνάψει συμφωνία, αλλά το Ιράν αρνήθηκε να δεσμευτεί σε συμφωνία πυρηνικού αφοπλισμού».

«Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν πρέπει να αποτελέσουν σαφή υπενθύμιση προς τους αντιπάλους και τους συμμάχους μας ότι ο πρόεδρος Τραμπ εννοεί αυτά που λέει», υπογραμμίζει ο Τζόνσον.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν συνεπής και σαφής ότι δεν θα ανεχθεί ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα», υπενθύμισε. «Η αποφασιστική ενέργεια του προέδρου εμποδίζει το μεγαλύτερο κράτος-υποστηρικτή της τρομοκρατίας παγκοσμίως, όπου φωνάζουν (το σύνθημα) ‘Θάνατος στην Αμερική’, να αποκτήσει το πιο φονικό όπλο στον πλανήτη», τόνισε ο Τζόνσον, υποστηρίζοντας πως «αυτή είναι η πολιτική ‘Πρώτα η Αμερική’ στην πράξη».

House Speaker Mike Johnson says President Trump entering the US into another war for Israel is “America First policy in action.” pic.twitter.com/0epZKk7Roz

— Chris Menahan 🇺🇸 (@infolibnews) June 22, 2025