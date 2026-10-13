Σε δυναμική υπεράσπιση της συζύγου του, Σούζαν Ντελ, προχώρησε ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Dell, Μάικλ Ντελ, καταδικάζοντας δημόσια τα προσβλητικά σχόλια που δέχθηκε για την εξωτερική της εμφάνιση κατά την πρόσφατη παρουσία της στον Λευκό Οίκο.

Στο πλευρό της 62χρονης φιλανθρώπου τάχθηκε σθεναρά και ο γιος του Αμερικανού Προέδρου, Έρικ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας «αηδιαστική» τη στάση ορισμένων χρηστών απέναντι σε μια οικογένεια που μόλις προσέφερε 6,25 δισεκατομμύρια δολάρια για την οικονομική ενίσχυση 25 εκατομμυρίων παιδιών στις ΗΠΑ.

Η δημόσια παρέμβαση του Μάικλ Ντελ και τα ευχαριστήρια μηνύματα

Ο 61χρονος ιδρυτής της Dell Technologies, Μάικλ Ντελ, επέλεξε να απαντήσει στον διαδικτυακό θόρυβο αναδεικνύοντας την ουσία της επίσκεψης του ζευγαριού στην Ουάσινγκτον. Μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδημοσίευσε πλήθος αναρτήσεων από γονείς και σχολιαστές που καταδίκαζαν το «τρολάρισμα» και εξήραν το φιλανθρωπικό έργο της οικογένειας.

Ανάμεσα στα μηνύματα που αναδημοσίευσε ο τεχνολογικός κολοσσός, συνοδεύοντάς τα με emoji ευγνωμοσύνης, ξεχώρισαν οι τοποθετήσεις Αμερικανών πολιτών:

Μάικ Τσερνόβιτς (συντηρητικός αναλυτής): «Η οικογένεια Ντελ έδωσε 7 δισεκατομμύρια δολάρια απευθείας σε παιδιά στην Αμερική. Και αντί για ευγνωμοσύνη, γίνεται μεγάλη συζήτηση για την εμφάνιση μιας γυναίκας 62 ετών».

Μαρτυρία γονέα: «Ξαφνικά εμφανίστηκαν 250 δολάρια από την Dell για καθένα από τα δύο αγόρια μου. Από εδώ και πέρα θα κάνω ό,τι μπορώ για να τους στηρίξω. Είναι πραγματικά απίστευτο πόσο κακοί μπορούν να είναι οι άνθρωποι».

Μαρτυρία παππού: «Ο εγγονός μου έλαβε 250 δολάρια στον λογαριασμό Trump από τη Σούζαν Ντελ. Παρακαλώ, αφήστε αυτή τη γυναίκα ήσυχη».

Παράλληλα, ο Μάικλ Ντελ δημοσιοποίησε χειρόγραφα ευχαριστήρια γράμματα που έλαβε η οικογένεια από μικρά παιδιά, όπως αυτό μιας 8χρονης από την Αριζόνα που έγραφε: «Είμαι ευγνώμων για τα χρήματα που βάλατε στον λογαριασμό μου. Σας ευχαριστώ που με βοηθάτε να αποταμιεύω για το μέλλον μου».

I just had to say this to get it off my chest. To everybody who has been attacking Susan Dell, a 62 year-old mother of four who just donated billions of dollars to help young American families, f—k off. You are no better than Donald Trump, who constantly attacks women for no reason other than the fact that they’re against him politically. — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 10, 2026

Παρέμβαση Έρικ Τραμπ: «Είναι αηδιαστικό και πρέπει να σταματήσει»

Εξαιρετικά οργισμένη ήταν και η τοποθέτηση του Έρικ Τραμπ, γιου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στηρίζει θερμά την πρωτοβουλία των επενδυτικών λογαριασμών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Έρικ Τραμπ κατακεραύνωσε όσους επιτέθηκαν στη Σούζαν Ντελ:

«Οι άνθρωποι είναι απαίσιοι. Η Σούζαν και ο Μάικλ Ντελ μόλις διέθεσαν 6,25 δισεκατομμύρια δολάρια στους λογαριασμούς Trump για 25 εκατομμύρια παιδιά, ώστε να έχουν κάτι να τα περιμένει όταν μεγαλώσουν. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δωρεές στην αμερικανική ιστορία. Και ποια ήταν η απάντηση; Άγριες επιθέσεις εναντίον της. Έχω κουραστεί με αυτές τις ανοησίες. Ελάχιστοι άνθρωποι έχουν προσφέρει περισσότερα στη φιλανθρωπία. Είναι αηδιαστικό και πρέπει να σταματήσει. Εκ μέρους της συντριπτικής πλειονότητας των ανθρώπων αυτής της χώρας: Σε ευχαριστούμε! Είσαι καταπληκτική!»

People are awful. Susan and Michael Dell just put $6.25 billion into Trump Accounts for 25 million kids so they’ll have something waiting for them when they grow up—one of, if not the largest private donation in American History. The response? Vicious attacks on her. I’m tired of this nonsense. Very few people have done more for philanthropy. It’s disgusting and it has to stop. Susan, on behalf of the overwhelming majority of people in this nation: Thank You!! You are incredible! @DellFdn @MichaelDell — Eric Trump (@EricTrump) October 12, 2026

Πώς λειτουργούν οι «Trump Accounts» των 6,25 δισ. δολαρίων

Η κολοσσιαία δωρεά που ανακοινώθηκε από το Michael & Susan Dell Foundation αφορά τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Trump Accounts», το οποίο θεσμοθετήθηκε το 2025:

Δικαιούχοι: Παιδιά κάτω των 18 ετών με αμερικανικό αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (SSN). Κρατική και ιδιωτική ενίσχυση: Η δωρεά της οικογένειας Ντελ προσθέτει άμεσα 250 δολάρια στους λογαριασμούς 25 εκατομμυρίων παιδιών βάσει γεωγραφικών και εισοδηματικών κριτηρίων, ενισχύοντας την κρατική επιδότηση. Επενδυτικός χαρακτήρας: Τα κεφάλαια επενδύονται με στόχο τη διαρκή υπεραξία τους και παραμένουν «κλειδωμένα» μέχρι οι δικαιούχοι να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Από το ραντεβού στα τυφλά στην αυτοκρατορία των 300 δισ.

Η ιστορία του ζευγαριού μετρά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Ο Μάικλ και η Σούζαν Ντελ γνωρίστηκαν το 1988 σε ένα ραντεβού στα τυφλά, όταν η εταιρεία υπολογιστών που είχε ιδρύσει ο Μάικλ σε ηλικία 19 ετών με κεφάλαιο μόλις 1.000 δολαρίων βρισκόταν ακόμη στα πρώτα της βήματα.

Παντρεύτηκαν το 1989, απέκτησαν τέσσερα παιδιά (την Αλέξα, την Κίρα, τη Ζιλιέτ και τον Ζάκαρι) και έχτισαν μια τεχνολογική αυτοκρατορία, με την προσωπική περιουσία του Μάικλ Ντελ να αγγίζει πλέον τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με το Forbes.

Παράλληλα, η Σούζαν Ντελ έχει διαγράψει αυτόνομη πορεία ως σχεδιάστρια μόδας, αθλήτρια αγώνων αντοχής Ironman, αλλά και μέλος του Συμβουλίου Φυσικής Κατάστασης επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου.

Από το 1999, μέσω του κοινού τους Ιδρύματος, το ζευγάρι έχει διοχετεύσει πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνείς δράσεις για την υγεία, την εκπαίδευση και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας.