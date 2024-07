Μαίνεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη δασική πυρκαγιά στη βόρεια Καλιφόρνια, υποχρεώνοντας χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Χιλιάδες στρέμματα δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων έχουν γίνει στάχτη κοντά στο Όροβιλ, όπου οι αρχές ζήτησαν από περίπου 13.000 κατοίκους να εγκαταλείψουν την περιοχή.

Reporting in #Oroville this morning as the #thompsonfire continues to burn.

The fire has burned over 3,000 acres in #buttecounty & remains 0% contained. Dozens of evac orders/warnings in place.

Thankful for the ability to continue covering this community during times like this. pic.twitter.com/YaUPHYrWRz

— Chloe Curtis (@chloecurtisnews) July 3, 2024

