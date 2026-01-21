Ο αριθμός των κρουσμάτων ιλαράς συνεχίζει την ανοδική τροχιά του στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα στην πολιτεία της Νότιας Καρολίνας (νοτιοανατολικά), όπου έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 600 από το φθινόπωρο, ανέφεραν χθες Τρίτη οι τοπικές αρχές.

Καθώς η δυσπιστία έναντι των εμβολίων διευρύνεται, η σοβαρή και ιδιαίτερα μολυσματική ασθένεια κάνει ανησυχητική επιστροφή σε ανεπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, που είναι πλέον αντιμέτωπες με τη σοβαρότερη επιδημία των τελευταίων 30 ετών.

Έπειτα από τα 2.200 και πλέον κρούσματα που καταγράφηκαν μέσα σε τρεις μήνες το 2025, οι μολύνσεις συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται το 2026.

Μέρος της ευθύνης για την απρόσμενη υγειονομική κρίση επιρρίπτεται στον υπουργό Υγείας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, τον αμφισβητία των εμβολίων Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, καθώς κατηγορείται πως τροφοδοτεί τους φόβους για τον εμβολιασμό.

Στη Νότια Καρολίνα, στην ανατολική ακτή, καταγράφτηκαν 88 νέα κρούσματα από την Παρασκευή, ανέφεραν χθες οι τοπικές υγειονομικές αρχές, αυξάνοντας σε 646 τον αριθμό των μολύνσεων από τον εντοπισμό εστίας το φθινόπωρο.

Στην πλειονότητά τους, οι άνθρωποι που προσβλήθηκαν ήταν ανεμβολίαστοι, διευκρίνισαν οι αρχές. Σε κάποιες περιπτώσεις, επρόκειτο για παιδιά που φοιτούσαν σε σχολεία και νεαρούς σπουδαστές σε δυο πανεπιστήμια.

Κρούσματα έχουν επίσης καταγραφεί σε άλλες οκτώ αμερικανικές πολιτείες από την αρχή του 2026, σύμφωνα με τον κυριότερο ομοσπονδιακό φορέα υγείας στις ΗΠΑ, τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης ασθενειών (CDC).

Η κατάσταση αυτή εγείρει ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ θα απολέσουν το καθεστώς «χώρας απαλλαγμένης από την ιλαρά», το οποίο απέκτησαν το 2000, αφού εξάλειψαν την νόσο χάρη στον εμβολισμό.

Ο παναμερικανικός οργανισμός υγείας (ΠΑΟΥ) έκανε γνωστό την περασμένη εβδομάδα ότι το καθεστώς των ΗΠΑ και του Μεξικού–όπου έχει επίσης ενσκήψει αναζωπύρωση της νόσου–θα επανεκτιμηθεί τον Απρίλιο.

Ήδη απέσυρε τον Νοέμβριο το καθεστώς αυτό από τον Καναδά, όπου καταγράφηκαν πάνω από 5.000 κρούσματα ιλαράς το 2025.

Η ιλαρά προκαλεί υψηλό πυρετό, λοίμωξη του αναπνευστικού, δερματικά εξανθήματα σε όλο το σώμα· σε ορισμένες περιπτώσεις ωστόσο μπορεί να υπάρξουν επιπλοκές, όπως πνευμονία και οξεία εγκεφαλίτιδα, με πολύ σοβαρές συνέπειες, ως ακόμη και τον θάνατο.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP