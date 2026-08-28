Νέα, απρόσμενη τροπή λαμβάνει η ήδη τεταμένη σχέση μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Οτάβας, με φόντο τον ακήρυχτο εμπορικό πόλεμο των δύο χωρών. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο μετονομάζει «αμέσως» τη λίμνη Οντάριο, που εκτείνεται στα φυσικά σύνορα ΗΠΑ και Καναδά, σε «Λίμνη της Αμερικής».

Η απόφαση, η οποία είχε προαναγγελθεί από τον ίδιο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικυρώθηκε σε ειδική εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο. Μάλιστα, για την περίσταση είχε τοποθετηθεί ένας χάρτης, όπου η συγκεκριμένη υδάτινη μάζα των Μεγάλων Λιμνών αναγραφόταν ήδη με μεγάλα κόκκινα γράμματα ως «Λίμνη της Αμερικής».

Το σχετικό διάταγμα του Λευκού Οίκου επιχειρηματολογεί υπέρ της αλλαγής, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος προστάτης των Μεγάλων Λιμνών». Παράλληλα, το κείμενο αιτιολογεί την απόφαση με βάση τη γεωγραφία, σημειώνοντας: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες διεκδικούν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου της λίμνης, καθώς τα βαθύτερα τμήματα βρίσκονται στο αμερικανικό έδαφος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, δεν σταμάτησε εκεί. Προανήγγειλε αστειευόμενος (ή ίσως και όχι) περαιτέρω αλλαγές: «Έχουμε έναν κόλπο και έχουμε μια λίμνη. Το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός. Οπότε μπορεί να αλλάξουμε το όνομα του Ατλαντικού ή του Ειρηνικού. Μπορεί να αλλάξουμε και τα δύο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ είχε προχωρήσει σε μια παρόμοια αμφιλεγόμενη κίνηση, διατάζοντας τη μετονομασία του «Κόλπου του Μεξικού» σε «Κόλπο της Αμερικής».

Η απάντηση του Καναδά

Η κίνηση της Ουάσινγκτον, η οποία δεν συνεπάγεται καμία διεθνή αναγνώριση της νέας ονομασίας, προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του Καναδού πρωθυπουργού, Μαρκ Κάρνεϊ.

Μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα «X», ο Κάρνεϊ έστειλε ηχηρό μήνυμα, γράφοντας στα γαλλικά: «Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν. Οι εμπορικές τους σχέσεις, η εξωτερική τους πολιτική, τα εθνικά τους μνημεία, τα υδρωνύμιά τους», ωστόσο πρόσθεσε πως «οι Καναδές και οι Καναδοί ξέρουν επίσης ότι πρέπει να αποκαλούν τα πράγματα με το όνομά τους, και αυτή η λίμνη ονομάζεται λίμνη Οντάριο – σήμερα και για πάντα».

Ο Καναδός ηγέτης εστίασε στην ιστορικότητα του τοπωνυμίου, υπογραμμίζοντας ότι το όνομα της λίμνης «χρονολογείται πριν από 400 και πλέον χρόνια, πολύ πριν από την Καναδική Συνομοσπονδία και τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής». Όπως εξηγεί άλλωστε η καναδική κυβέρνηση, η λέξη «Οντάριο» (που έχει δοθεί και στην ομώνυμη επαρχία) προέρχεται από την ινδιάνικη λέξη των Ιροκουά «kanadario», η οποία μεταφράζεται ως «αστραφτερό νερό».

Στο ναδίρ οι εμπορικές σχέσεις

Η διπλωματική αυτή τριβή ελλοχεύει τον κίνδυνο να τορπιλίσει οριστικά τις προσδοκίες που εξέφρασε την Πέμπτη η Οτάβα για πιθανή επανέναρξη των εμπορικών διαπραγματεύσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί εξαιρετικά επιθετική ρητορική απέναντι στη γειτονική χώρα, την οποία κατηγορεί πως εκμεταλλεύεται συστηματικά τις ΗΠΑ, φτάνοντας μάλιστα στο παρελθόν να δηλώσει ότι ο Καναδάς θα έπρεπε να προσαρτηθεί ως η 51η αμερικανική Πολιτεία. «Οι Καναδοί μας φέρθηκαν πολύ άσχημα. Είναι κακοί άνθρωποι», ανέφερε χαρακτηριστικά μόλις χθες.

Η ρήξη έχει λάβει ήδη πρακτική μορφή, με τις δύο χώρες να έχουν εγκλωβιστεί σε έναν φαύλο κύκλο δασμών. Έπειτα από τη διακοπή των εμπορικών συνομιλιών, η Ουάσινγκτον άρχισε να επιβάλλει από το περασμένο Σάββατο νέους δασμούς σε σωρεία καναδικών προϊόντων. Ο Καναδάς δεν άφησε την κίνηση αναπάντητη, ανακοινώνοντας με τη σειρά του πρόσθετους δασμούς σε αμερικανικά αγαθά, ένα μέτρο που αναμένεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου.