Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η πύρινη λαίλαπα που σαρώνει τη Νοτιοδυτική Γαλλία, με τις αρχές να διατάσσουν την απομάκρυνση επιπλέον 4.000 ατόμων από τουριστικά θέρετρα στη χερσόνησο Λεζ-Καπ-Φερέ, δυτικά του Μπορντό.

Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκκένωσης σε καιρό ειρήνης στη χώρα, καθώς η επιστροφή του καύσωνα και οι αναζωπυρώσεις απειλούν να ακυρώσουν τις τιτάνιες προσπάθειες 2.000 πυροσβεστών.

Την ίδια ώρα, η πυρκαγιά δημιούργησε το δικό της μικροκλίμα με τη δημιουργία ενός πρωτοφανούς νέφους φωτιάς (Pyrocumulonimbus), ενώ η γειτονική Ισπανία μετρά τις πληγές της από τη μεγαλύτερη φωτιά στην ιστορία της στην Άβιλα.

Βίντεο από τις καταστροφικές πυρκαγιές της Γαλλίας και της Ισπανίας:

Μπορντό: Εκκενώσεις 4.000 ατόμων και μάχη «Δαβίδ με Γολιάθ»

Στην περιοχή της Ζιρόντ, δυτικά του Μπορντό, η κατάσταση παραμένει εκτός ελέγχου.

Οι γαλλικές αρχές έδωσαν εντολή για την προληπτική εκκένωση επιπλέον 4.000 ατόμων από δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς και κάμπινγκ στη χερσόνησο Λεζ-Καπ-Φερέ, διευρύνοντας αυτό που χαρακτηρίζεται πλέον ως η μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης σε καιρό ειρήνης στη γαλλική ιστορία.

Στην περιοχή επιχειρούν 2.000 πυροσβέστες και 23 εναέρια μέσα, ενώ η περιφερειακή διοίκηση αναφέρει συνεχείς αναζωπυρώσεις σε τουλάχιστον 14 σημεία που είχαν προηγουμένως τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

«Η φωτιά είναι σαν τον Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ», δήλωσε ο Έρικ Μπροκάρντι, εκπρόσωπος της εθνικής ομοσπονδίας πυροσβεστών, υπενθυμίζοντας ότι τέσσερις πυροσβέστες έχουν χάσει τη ζωή τους τις τελευταίες εβδομάδες στη Γαλλία.

Βίντεο δείχνει άγρια άλογα να τρέχουν για να σωθούν από την φωτιά:

Βίντεο από τις πυρκαγιές στην Γαλλία:

Το πρωτοφανές φαινόμενο Pyrocumulonimbus

Στη μάχη της κατάσβεσης συμμετέχει ένας γιγαντιαίος στόλος από 23 εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού και επιβραδυντικού υγρού. Ωστόσο, οι ζημιές στις υποδομές είναι ήδη τεράστιες, με δεκάδες κατοικίες να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η πυρκαγιά δημιούργησε το δικό της ακραίο μικροκλίμα.

Για πρώτη φορά στα γαλλικά χρονικά σχηματίστηκε ένα γιγαντιαίο νέφος φωτιάς, ο λεγόμενος πυροσωρειτομελανίας (Pyrocumulonimbus), το οποίο παρήγαγε δικούς του κεραυνούς και θυελλώδεις ανέμους, διασπείροντας τη φωτιά σε μεγάλες αποστάσεις.

Βίντεο αποτυπώνει το φαινόμενο:

Σε κατάσταση εθνικής ανάγκης η Ισπανία

Την ίδια ώρα, η Ισπανία δοκιμάζεται από το τέταρτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40°C.

Η μέτωπο στην επαρχία της Άβιλα, δυτικά της Μαδρίτης, εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην ισπανική ιστορία, αποτεφρώνοντας εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Βίντεο από φωτιές στην Ισπανία:

Παρά τη μερική σταθεροποίηση ορισμένων μετώπων που επέτρεψε την επιστροφή κατοίκων, η χώρα θρηνεί θύματα, γεγονός που ανάγκασε την κυβέρνηση να κηρύξει την επικράτεια σε κατάσταση εθνικής ανάγκης.

Βίντεο αποτυπώνει τη συγκλονιστική στιγμή όπου μια μητέρα αλεπού προστάτευσε το μωρό της από την πυρκαγιά στο δάσος στην Ισπανία:

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο, καθιστώντας αυτά τα καταστροφικά φαινόμενα μια νέα, επικίνδυνη κανονικότητα.