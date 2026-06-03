Παρά τις αμερικανικές διαβεβαιώσεις για παύση των εχθροπραξιών, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν τους σφοδρούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, στην Ουάσιγκτον ξεκίνησε ο τέταρτος κύκλος διπλωματικών συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου υπό την αιγίδα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε στη Γερουσία ότι η επίτευξη ειρήνης θα ήταν άμεση αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της Χεζμπολά, η οποία εναντιώνεται στις διαπραγματεύσεις, ενώ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Τόμι Πίγκοτ, έκανε λόγο για πρόοδο στα ζητήματα πολιτικής και ασφάλειας.

Διπλωματικό Παρασκήνιο και Αμερικανικές Πιέσεις

Στο πολιτικό παρασκήνιο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποφύγει μια μεγάλη επιδρομή στη Βηρυτό, με τον τελευταίο να συμφωνεί προσωρινά, αν και στη συνέχεια απείλησε με πλήγματα στην πρωτεύουσα, αν η Χεζμπολά συνεχίσει τις επιθέσεις της στο βόρειο Ισραήλ. Τη θέση αυτή επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει δώσει τη σχετική έγκριση.

Παράλληλα, ο Τραμπ διέψευσε τις φήμες περί διακοπής του διαλόγου με το Ιράν, τονίζοντας ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου συνεχίζονται κανονικά, την ίδια στιγμή που ο Μάρκο Ρούμπιο επέμεινε στον διαχωρισμό των διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Λιβάνου από εκείνες με την Τεχεράνη. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσίευμα του Axios, ο Τραμπ άσκησε έντονη κριτική στον Νετανιάχου σε ιδιωτική τους κλήση, κατηγορώντας τον ότι θέτει σε κίνδυνο τις επαφές με το Ιράν.

Εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων και το ανθρωπιστικό κόστος

Στο πεδίο των μαχών, οι ισραηλινές επιθέσεις έπληξαν περίπου είκοσι κοινότητες και προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, ανάμεσά τους και ένα παιδί, καθώς και τον τραυματισμό 48 άλλων ανθρώπων. Μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγονται ένας γιατρός και εργαζόμενοι του κρατικού νοσοκομείου της Τεμπνίν, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές. Από την πλευρά της, η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, όπου ο στρατός του Ισραήλ έχει διεισδύσει σε βάθος που αποτελεί ρεκόρ για τα τελευταία τριάντα χρόνια. Ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι την πλήρη εξάρθρωση της οργάνωσης.

Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά έκρυθμη και στις αστικές περιοχές, καθώς ο ισραηλινός στρατός άφησε να εννοηθεί ότι θα πλήξει τη χριστιανική συνοικία της Τύρου, ισχυριζόμενος ότι εκεί κρύβονται μέλη της Χεζμπολά, γεγονός που προκάλεσε μαζική φυγή των κατοίκων. Στο μεταξύ, οι διασώστες κοντά στη Σαΐντα ανέσυραν νεκρά έξι μέλη μιας οικογένειας από τα ερείπια σπιτιού, ενώ αναφέρθηκε και νέα προέλαση ισραηλινών στρατευμάτων κοντά στη Ντεμπίν.

Από την έναρξη των εχθροπραξιών τον περασμένο Μάρτιο, οι οποίες πυροδοτήθηκαν ως αντίποινα της Χεζμπολά σε αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, ο απολογισμός στον Λίβανο είναι τραγικός, με περισσότερους από 3.468 νεκρούς και ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους. Στην ισραηλινή πλευρά, οι απώλειες ανέρχονται σε 27 νεκρούς, στην πλειονότητά τους στρατιωτικοί.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ επανέλαβε ότι η διαπραγμάτευση αποτελεί τη μοναδική βιώσιμη λύση για τη χώρα. Σύμφωνα με την πρεσβεία του Λιβάνου στις ΗΠΑ, η Χεζμπολά είχε αποδεχθεί αμερικανική πρόταση για αμοιβαία κατάπαυση του πυρός στη Βηρυτό και στο βόρειο Ισραήλ, με προοπτική επέκτασης σε όλη την επικράτεια. Ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου, Ναμπί Μπέρι, εμφανίστηκε πρόθυμος να εγγυηθεί την τήρηση μιας συνολικής συμφωνίας, ωστόσο κορυφαίο στέλεχος της Χεζμπολά ξεκαθάρισε ότι η οργάνωση δεν πρόκειται να δεχθεί καμία μερική ή αποσπασματική εκεχειρία.