Ρευστό παραμένει το σκηνικό στη Μέση Ανατολή με τις συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ να μαίνονται και τον Λίβανο να ζει ένα συνεχιζόμενο αιματοκύλισμα.

Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις αμερικανοϊρανικές συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί το Μεγάλο Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, ωστόσο προειδοποίησε το Ιράν εναντίον οποιασδήποτε επιβολής χρεώσεων στα πλοία που θέλουν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου αναμένεται να πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον, έπειτα από εντολή του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την επίτευξη ειρήνης μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.

«Λόγω των επανειλημμένων αιτημάτων του Λιβάνου για έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, έδωσα χθες εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Νετανιάχου . «Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην εγκαθίδρυση ειρηνικών σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου». Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε διάγγελμά του τόνισε ότι θα συνεχίσει να πλήττει την Χεζμπολάχ στον Λίβανο παρά τις συζητήσεις με την Βηρυτό.

Το Ιράν θα συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Πέμπτη (9/4) ότι η Τεχεράνη «βρισκόταν ένα βήμα πριν από την απάντηση» στις παραβιάσεις της εκεχειρίας το προηγούμενο βράδυ, αλλά η παρέμβαση του Πακιστάν απέτρεψε την κλιμάκωση, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Reuters.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Τεχεράνη θα δώσει το «παρών» στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ, ενώ ο επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, δηλώνει ότι «δεν θα σταματήσει ο εμπλουτισμός ουρανίου».

Εν τω μεταξύ, η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ είναι αμφίβολη, με τον Ιρανό αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών να λέει στο BBC πως η Τεχεράνη θα «εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση» μόνο «αφού οι ΗΠΑ σταματήσουν την επιθετικότητα».

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο συνιστούν παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και «αδειάζουν από νόημα» τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός πρόεδρος τόνισε ότι η Τεχεράνη «δεν θα εγκαταλείψει τον λαό του Λιβάνου».

Ο Πεζεσκιάν ανέφερε, επίσης, ότι η ιρανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός «περιλαμβάνει τον Λίβανο και ολόκληρο τον άξονα της αντίστασης», υποδηλώνοντας ότι η Τεχεράνη αντιμετωπίζει την εκεχειρία ως περιφερειακό πακέτο και όχι ως μεμονωμένη διαδικασία.

