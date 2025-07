Μακελειό το πρωί της Δευτέρας σε αγορά τροφίμων στην Μπανγκόκ με έξι νεκρούς, που σκοτώθηκαν από ένοπλο που εισέβαλε στον χώρο, όπως δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας.

Ο αριθμός των νεκρών περιλαμβάνει και τον ένοπλο δράστη της επίθεσης που αυτοκτόνησε, δήλωσε στο Reuters ο Charin Gopatta, Αναπληρωτής Επίτροπος του Γραφείου Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Τέσσερις φύλακες ασφαλείας στην αγορά Or To Ko, η οποία πουλάει γεωργικά προϊόντα και τοπικά τρόφιμα, σκοτώθηκαν από τον ένοπλο, καθώς και μια γυναίκα, σύμφωνα με το Κέντρο Επειγόντων Περιστατικών Erawan που παρακολουθεί τα νοσοκομεία της Μπανγκόκ.

Five dead, including the suspect, after a shooting at Or Tor Kor market in Bangkok’s Chatuchak district, Thailand. The suspect shot four people before taking his own life. pic.twitter.com/52TCPu13KP

