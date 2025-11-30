Χάος επικράτησε στο Στόκτον της Καλιφόρνια με 14 πυροβολισμούς να πέφτουν σε σπίτι, σε παιδικό πάρτι το βράδυ του Σαββάτου (29/11). Ανάμεσα στα θύματα ένα παιδί 9 ετών, ένα άτομο 23 ετών και ένα 12χρονο παιδί να λαμβάνει επί τόπου τεχνητή αναπνοή από τους διασώστες. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας τέσσερα άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους.

10–14 shot, including children, in #stocktoncalifornia mass shooting late Nov 29 at 1900 Lucile Ave. Victims include 9yo,12yo receiving CPR,23yo.Chaotic scene with multiple ambulances; possible child fatalities at nearby party. Suspect unknown, investigation ongoing #BlackFriday pic.twitter.com/Lj4fLv3MAH — Thepagetoday (@thepagetody) November 30, 2025

Σε συνεχείς επαφές με τις Αρχές ο αντιδήμαρχος του Στόκτον

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε ένα παιδικό πάρτυ γενεθλίων, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο αντιδήμαρχος του Στόκτον Τζέισον Λι. «Είμαι σε επαφή με προσωπικό και αξιωματούχους της δημόσιας ασφαλείας για να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και θα πιέσω για απαντήσεις», δήλωσε. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ειδοποιήθηκε λίγο πριν από τις 6 μ.μ. τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδας) για πυροβολισμούς σε οικοδομικό τετράγωνο της Λουσίλ Άβενιου στο Στόκτον.

14 άτομα δέχθηκαν πυρά

«Αυτή τη στιγμή μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 14 άτομα δέχθηκαν πυρά και επιβεβαιώθηκε ο θάνατος τεσσάρων θυμάτων», αναφέρεται σε ανάρτηση στο X του γραφείου του σερίφη της κομητείας Σαν Χοακίν.

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται για ένα στοχευμένο επεισόδιο και οι ερευνητές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα».

Οι αρχές δεν έχουν δώσει καμιά πληροφορία για τον δράστη ή τους δράστες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ