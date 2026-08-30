Μακελειό σημειώθηκε σε rave party στην Ελβετία, με την αστυνομία να κάνει λόγο για πολλά θύματα.

Το «Aarau Rave» είναι ένα πάρτι που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε μια πίστα ταχύτητας στην πόλη Ααράου κοντά στη Ζυρίχη και συγκεντρώνει πάνω από 3.000 άτομα. Τα ξημερώματα της Κυριακής 30 Αυγούστου ακούστηκαν από το σημείο της εκδήλωσης πολλαπλοί πυροβολισμοί, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Σύμφωνα με τις προσώρας πληροφορίες, υπάρχει ένας νεκρός και πέντε τραυματίες που «μάχονται» για τη ζωή τους στο νοσοκομείο. Οι Αρχές απηύθυναν έκκληση στους κατοίκους να απομακρυνθούν από την περιοχή, αναφέροντας ότι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σε ανάρτησή της στο X, η αστυνομία ανέφερε: «Άαραου: Νυχτερινοί πυροβολισμοί σε εκδήλωση στο Σάχεν. Αρκετά θύματα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε εξέλιξη. Μείνετε μακριά από την περιοχή. Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν».

Η ανάρτηση της αστυνομίας:

++Aarau: Nächtliche Schüsse bei Veranstaltung im Schachen. Mehrere Opfer. Grosseinsatz der Polizei läuft. Bleiben Sie dem Gebiet fern. Videos und Bilder bitte an Insta-Kanal Kantonspolizei_Aargau. Weitere Infos folgen.++ — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) August 30, 2026

Σημειώνεται πως η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη της επίθεσης.

Το χρονικό των πυροβολισμών

Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 2:30 τα ξημερώματα, όταν πολλοί επισκέπτες βρίσκονταν στον ιππόδρομο για το «Aarau Rave» πάρτι, όπως μεταδίδει η τοπική εφημερίδα Blick. Βίντεο που εξασφάλισε η εφημερίδα κατέγραψε τον ήχο πολλαπλών πυροβολισμών στις 2:35 π.μ.

Ηχητικό ντοκουμέντο από τους πυροβολισμούς:

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «Aarau Rave» είναι ένα ετήσιο πάρτι, το οποίο συγκεντρώνει τουλάχιστον 3.000 άτομα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Καντονιακής Αστυνομίας του Ααργκάου, Βανέσα Ρούμπολντ (Vanessa Rumpold), δήλωσε στη Blick ότι το περιστατικό «έλαβε χώρα στον ιππόδρομο». «Δεν είναι ακόμη σαφές τι ακριβώς συνέβη. Η αστυνομία μπορεί προς το παρόν να επιβεβαιώσει μόνο «τη ρίψη αρκετών πυροβολισμών εναντίον μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων».

Στο σημείο αναπτύχθηκαν επίσης η Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών του Καντονιού του Ααργκάου (KKE) και ένα ελικόπτερο Super Puma του στρατού, σύμφωνα με τη Blick.

Στο πλαίσιο της εξέλιξης της επιχείρησης, η αστυνομία ενημέρωσε ότι η περιοχή θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας, ενώ συνέστησε στους επισκέπτες να απομακρυνθούν από το Σάχεν. «Λόγω της αδιάκοπης μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, η περιοχή θα παραμείνει κλειστή μέχρι νεωτέρας. Παρακαλούνται οι επισκέπτες να παραμείνουν μακριά από το Σάχεν », αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Βίντεο από την εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση: