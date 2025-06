Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 52 τραυματίστηκαν, όταν βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία στην συνοικία Ντουέιλα της Δαμασκού, ανακοίνωσαν πηγές των συριακών υπηρεσιών ασφαλείας.

Πρόκειται για την πρώτη επίθεση αυτοκτονίας εντός της Δαμασκού από την φυγή του Μπασάρ αλ-Ασαντ τον περασμένο Δεκέμβριο.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι ο καμικάζι ήταν μέλος της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS). Εισήλθε στην εκκλησία, άνοιξε πυρ και στην συνέχεια πυροδότησε την ζώνη με τα εκρηκτικά, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του συριακού υπουργείου Εσωτερικών.

Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσε ότι δύο άνδρες συμμετείχαν στην επίθεση, περιλαμβανομένου του καμικάζι.

Ο Σύρος πρόεδρος Αχμεντ αλ-Σάρα, που ηγήθηκε της επίθεσης κατά του Ασαντ που οδήγησε στην πτώση του καθεστώτος και ανέλαβε την ηγεσία της Συρίας τον Ιανουάριο, έχει επανειλημμένως δεσμευθεί ότι θα προστατεύσει τις μειονότητες στην χώρα.

Η γαλλική κυβέρνηση καταδίκασε με δριμύτητα την επίθεση κατά της εκκλησίας στην Δαμασκό με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών και επαναλαμβάνει την δέσμευσή της για μία μετάβαση στην Συρία η οποία «θα επιτρέπει στους Σύρους και τις Σύριες οποιουδήποτε θρησκεύματος να ζήσουν με ειρήνη και ασφάλεια σε μία ελεύθερη, ενωμένη, πολυπολιτισμική, ευημερούσα, σταθερή και κυρίαρχη Συρία»

Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για έναν δράστη (και πιθανόν και δεύτερο άτομο) που άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως πριν εκραγεί η βόμβα.

Η έκρηξη στην Ντουεϊλάα, στα περίχωρα της Δαμασκού, σημειώθηκε την ώρα που άνθρωποι προσεύχονταν μέσα στην εκκλησία του Προφήτη Ηλία.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με έδρα τη Βρετανία, αναφέρει ότι τραυματίστηκαν και σκοτώθηκαν 30 άνθρωποι, αλλά ο ακριβής αριθμός δεν είναι σαφής.

Η εκκλησία, που είχε χτιστεί τον 8ο αιώνα και ανακαινίστηκε τον 19ο, υπέστη ζημιές.

Ανταποκριτές του ειδησεογραφικού πρακτορείου AFP που βρίσκονταν στο σημείο δήλωσαν ότι η εκκλησία είχε υποστεί ζημιές.

Θρυμματισμένα ξύλα από εξαρτήματα και στασίδια εκτοξεύτηκαν μετά την έκρηξη, εικόνες έπεσαν στο έδαφος ενώ δημιουργήθηκαν και λίμνες αίματος.

Την απερίφραστη καταδίκη της βομβιστικής επίθεσης αυτοκτονίας στον Ελληνορθόδοξο Ναό του Προφήτη Ηλία στη Δαμασκό, εξέφρασε με ανακοίνωση του το Υπουργείο Εξωτερικών. Το ΥΠΕΞ εκφράζει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων και αφού τονίζει ότι αύριο ο υπουργός Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους εταίρους της Ελλάδας στην ΕΕ στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, απαιτεί από τις μεταβατικές αρχές της Συρίας να αναλάβουν άμεσα δράση για την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους, αλλά και να εφαρμόσουν μέτρα που θα εγγυώνται την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων και όλων των θρησκευτικών ομάδων, επιτρέποντάς τους να ζουν χωρίς φόβο.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε στην ανακοίνωσή του:

“Καταδικάζουμε απερίφραστα την αποτρόπαια τρομοκρατική βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην ελληνορθόδοξη εκκλησία Μαρ Ηλίας στη Δαμασκό της Συρίας.

Οι θρησκευτικοί χώροι δεν πρέπει ποτέ να είναι στόχοι τρομοκρατίας. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ασκεί την πίστη του με απόλυτη ειρήνη και ασφάλεια. Απαιτούμε από τις μεταβατικές αρχές της Συρίας να αναλάβουν άμεσα δράση για την απόδοση ευθυνών στους εμπλεκόμενους και να εφαρμόσουν μέτρα που θα εγγυώνται την ασφάλεια των χριστιανικών κοινοτήτων και όλων των θρησκευτικών ομάδων, επιτρέποντάς τους να ζουν χωρίς φόβο.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο ΥΠΕΞ Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τους εταίρους του στην ΕΕ αύριο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων”.

