Οι υγειονομικές αρχές στη Γάζα δήλωσαν σήμερα ότι τα ισραηλινά πυρά κατά ανθρώπων που περίμεναν για ανθρωπιστική βοήθεια κοντά στην πόλη της Γάζας είχαν ως αποτέλεσμα 104 Παλαιστίνιοι να χάσουν τη ζωή τους και 280 να τραυματιστούν, με ένα νοσοκομείο να δηλώνει ότι παρέλαβε 10 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται σε 760.

«Ο απολογισμός του μακελειού στην οδό αλ-Ρασίντ (όπου γινόταν η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Πόλη της Γάζας) αυξάνεται πλέον σε 104 νεκρούς και 760 τραυματίες», ανέφερε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Γάζα, Ασράφ αλ-Κούντρα, αναθεωρώντας προς τα επάνω τον αρχικό απολογισμό νοσοκομείου που έκανε λόγο για τουλάχιστον 50 νεκρούς.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για βομβαρδισμούς σε αυτή την τοποθεσία. Ο στρατός δήλωσε στη συνέχεια ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν καθώς σπρώχθηκαν και ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να πάρουν ανθρωπιστικές προμήθειες από τα φορτηγά όταν αυτά έφθασαν στη βόρεια Γάζα.

Kamal Idwan Hospital was announced out of service yesterday due to the lack of fuel and medical supplies. pic.twitter.com/LBsMsyH9a7

Scenes from Kamal Idwan Hospital following the humanitarian aid massacre at Al Rasheed Street.

Ο ισραηλινός στρατός με τον οποίο επικοινώνησε το Γαλλικό Πρακτορείο δεν προέβη άμεσα σε σχόλιο για τις πληροφορίες αυτές.

Ισραηλινή πηγή δήλωσε ότι ισραηλινά στρατεύματα άνοιξαν πυρ κατά «αρκετών ανθρώπων» μεταξύ του πλήθους που είχε περικυκλώσει φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας αφού ένιωσαν ότι βρίσκονταν υπό απειλή.

Το γραφείο του Παλαιστίνιου προέδρου, Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι ο ίδιος «καταδικάζει την άθλια σφαγή που διέπραξε ο ισραηλινός στρατός κατοχής σήμερα το πρωί κατά ανθρώπων που περίμεναν για φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στον κυκλικό κόμβο Ναμπούλσι».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, Ασράφ αλ-Κούντρα δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη στον κυκλικό κόμβο Αλ-Ναμπούλσι, δυτικά της Πόλης της Γάζας, στο βόρειο κομμάτι του θύλακα. Οι ιατρικές ομάδες δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν τον όγκο των τραυματιών και τη σοβαρότητα της κατάστασής τους καθώς δεκάδες τραυματισμένοι φθάνουν στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, δήλωσε ο ίδιος.

Το νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν της Γάζας παρέλαβε τα σώματα 10 νεκρών καθώς και δεκάδες τραυματίες Παλαιστίνιους από τη δυτική Πόλη της Γάζας, δήλωσε σήμερα τηλεφωνικά στο Reuters ο επικεφαλής του νοσοκομείου Χουσάμ Αμπού Σαφιέγια.

«Δεν γνωρίζουμε πόσοι βρίσκονται σε άλλα νοσοκομεία», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Χαμάς προειδοποίησε σε ανακοίνωση ότι το περιστατικό μπορεί να οδηγήσει σε κατάρρευση των συνομιλιών που έχουν στόχο μια συμφωνία για ανακωχή και απελευθέρωση ομήρων.

«Οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται από την ηγεσία του κινήματος δεν είναι μια ανοικτή διαδικασία σε βάρος του αίματος του λαού μας», δήλωσε η Χαμάς, αναφερόμενη στους σημερινούς θανάτους, και σημειώνοντας ότι το Ισραήλ θα είναι υπεύθυνο για ενδεχόμενη κατάρρευση των συνομιλιών.

BREAKING| Scenes of the Israeli targeting of thousands of hungry civilians, who gathered at Al Nabulsi roundabout at Al Rasheed Streets to receive humanitarian aid.

Medical sources pointed out that most victims were targeted directly in the head or chest, aiming at killing them.… pic.twitter.com/pjfydO7ckD

— Quds News Network (@QudsNen) February 29, 2024