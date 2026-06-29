Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην πόλη Στάντε (Stade) της βόρειας Γερμανίας, όπου ένοπλη επίθεση σε Κέντρο Φιλοξενίας για μητέρες και παιδιά κατέληξε σε λουτρό αίματος. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον έξι νεκρούς, ενώ εκφράζονται φόβοι για αύξηση των θυμάτων, καθώς αρκετοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, πέντε άνθρωποι —τέσσερις γυναίκες και ένας άνδρας— έχασαν τη ζωή τους ακαριαία στον τόπο της επίθεσης. Ένα ακόμη άτομο άφησε την τελευταία του πνοή λίγο αργότερα στο νοσοκομείο, υποκύπτοντας στα βαρύτατα τραύματά του.

Το χρονικό των συλλήψεων και το μπλόκο της Αστυνομίας

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση και οδήγησε στον εντοπισμό των υπόπτων.

Βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε αυτόπτης μάρτυρας και έφερε στο φως η γερμανική εφημερίδα Bild, καταγράφει τη στιγμή που οι φερόμενοι ως δράστες παγιδεύονται από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στα πλάνα φαίνεται το όχημα των υπόπτων να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, μέχρι που ο οδηγός συνειδητοποιεί ότι ο δρόμος είναι αποκλεισμένος από αστυνομικό μπλόκο. Μην έχοντας περιθώρια διαφυγής, ακινητοποιεί το αυτοκίνητο. Δευτερόλεπτα μετά, πάνοπλοι αστυνομικοί περικυκλώνουν το όχημα, διατάζουν τους επιβαίνοντες να εξέλθουν και τους ακινητοποιούν στο έδαφος, προχωρώντας στη σύλληψή τους.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Στο μικροσκόπιο των Αρχών τρεις ύποπτοι

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομίας στο BBC, αρχικά συνελήφθησαν δύο άτομα, με το ένα εξ αυτών, να θεωρείται ο βασικός σκοπευτής. Ωστόσο, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μετέδωσε το περιοδικό Der Spiegel, οι Αρχές έχουν προχωρήσει συνολικά σε τρεις συλλήψεις. Ο βαθμός εμπλοκής του τρίτου προσώπου στο αιματηρό περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση.

«Προσωπικά κίνητρα» πίσω από την επίθεση με τους πυροβολισμούς

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστο, και ερευνάται.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση αποδίδεται σε «προσωπικά κίνητρα».

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, η αστυνομία θεωρεί ότι επρόκειτο για υπόθεση «ενδοοικογενειακής βίας» και για την ώρα δεν εξετάζει πολιτικό υπόβαθρο της πράξης. Έχουν μάλιστα διαπιστωθεί προσωπικές σχέσεις του δράστη με τη δομή ανηλίκων.