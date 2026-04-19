Οκτώ παιδιά ηλικίας από ενός έως 14 ετών, έχασαν τη ζωή τους σε αιματηρό περιστατικό που αποδίδεται σε ενδοοικογενειακή διαμάχη, σύμφωνα με τις Aρχές της πόλης Σρίβπορτ της Λουιζιάνα των ΗΠΑ.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (19/4), με τον αρχηγό της αστυνομίας Γουέιν Σμιθ να επιβεβαιώνει ότι συνολικά δέκα άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης σκοτώθηκε από αστυνομικούς έπειτα από καταδίωξη με όχημα, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα ή τις συνθήκες της επίθεσης.

Police in Shreveport, Louisiana say 8 children were killed in a domestic shooting. The suspect was also killed by responding officers. pic.twitter.com/WuaGGOf3mq — Breaking911 (@Breaking911) April 19, 2026

«Ο ύποπτος, αφού εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος, προέβη σε κλοπή αυτοκινήτου, πολύ κοντά στη διασταύρωση της West 79th με τη Lynnwood, οπότε και αστυνομικοί τον καταδίωξαν», τόνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Πιστεύουμε ότι είναι ο μόνος που πυροβόλησε σε αυτά τα σημεία», πρόσθεσε.

Heartbreaking | 8 children are dead following a mass shooting in #Louisiana, authorities have confirmed #NationalNews What we know >> https://t.co/P3OJ8QRHco pic.twitter.com/7aM4R4KzkH — Queen City News (@Queen_City_News) April 19, 2026

Οι πρώτες πληροφορίες δεν κάνουν λόγο για τρομοκρατικό κτύπημα, αλλά για οικογενειακή τραγωδία.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι τα περισσότερα θύματα ήταν «απόγονοι» του δράστη.

«Πρόκειται για μια εκτεταμένη σκηνή εγκλήματος, διαφορετική από οτιδήποτε έχουμε δει μέχρι σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχηγός της Αστυνομίας.

Η Πολιτειακή Αστυνομία της Λουιζιάνα ανακοίνωσε ότι ανέλαβε την έρευνα κατόπιν αιτήματος της τοπικής αστυνομίας του Σρίβπορτ. Σε ανακοίνωσή της διευκρίνισε ότι κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το οποίο περιλάμβανε και καταδίωξη μέχρι την περιοχή Μπόσιερ Σίτι.