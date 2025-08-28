Η ομογενής Σοφία Φόρτσα (Forchas), 12 ετών, μαθήτρια της εβδόμης τάξης είναι ανάμεσα στα 17 παιδιά που τραυματίστηκαν το πρωί της Τετάρτης, 27 Αυγούστου, από τους πυροβολισμούς του 23χρονου Ρόμπιν Γουέστμαν, ο οποίος άνοιξε πυρ κατά μαθητών Ρωμαιοκαθολικού Σχολείου στη Μινεάπολη, καθώς βρισκόταν εντός του Ναού του Ευαγγελισμού και παρακολουθούσαν τη Λειτουργία.

Σύμφωνα με τον «Εθνικό Κήρυκα», που ήρθε σε επικοινωνία με τον Μητροπολίτη Σικάγου κ. Ναθαναήλ, «η Σοφία ήταν πάρα πολύ ενεργή και δραστήρια στην κοινότητα της Υπεραγίας Θεοτόκου (St. Mary’s parish)».

Στην ερώτηση αν είναι βαριά τραυματισμένο το κορίτσι, ο Μητροπολίτης κ. Ναθαναήλ απάντησε ότι «θα έχομε καλύτερη εικόνα σε λίγες μέρες».

Οι γονείς της Σοφίας, ο Τομ και η ‘Εϊμι Φόρτσα, βρίσκονται στο πλευρό της προσευχόμενοι να ξεπεράσει τον κίνδυνο. Στην ιστοσελίδα «gofundme», έχει δημοσιευτεί μια ανάρτηση για έκκληση βοήθειας, προκειμένου όσοι επιθυμούν, να στηρίξουν οικονομικά την οικογένεια. Η μικρή Σοφία έχει ήδη υποβληθεί σε ένα χειρουργείο και – όπως αναφέρουν οι ίδιοι οι γονείς – τώρα βρίσκεται στη ΜΕΘ, σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Μητροπολίτης κ. Ναθαναήλ είπε στον «Ε.Κ.» πως «είναι πολύ ένθεοι και πιστοί άνθρωποι και δραστηριοποιούνται σε πολλές διακονίες της κοινότητας». Είπε ακόμα πως «βρίσκομαι καθ’ οδόν προς το Ρότσεστερ και αύριο, πρώτα ο Θεός, θα πάω στη Μινεάπολη να τους δω και να κάνουμε Παράκληση στον Ναό».

Επισημαίνεται ότι το Σχολείο, το οποίο ανήκει στη Ρωμαιοκαθολική Κοινότητα του Ευαγγελισμού, ιδρύθηκε το 1923 και καλύπτει από την προσχολική έως την όγδοη τάξη. Την Τετάρτη υπήρχε προγραμματισμένη Λειτουργία για τις 8:15 το πρωί, όπως συνηθίζεται κατά την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, καθότι τη Δευτέρα ήταν η πρώτη μέρα μαθημάτων. Σε αναρτήσεις του Σχολείου στα κοινωνικά δίκτυα οι μαθητές εμφανίζονται χαμογελαστοί σε εκδήλωση καλωσορίσματος, δείχνοντας καλοκαιρινές κατασκευές, παίζοντας μαζί και τρώγοντας παγωτά.

Ο 23χρονος δράστης λίγες ώρες πριν την επίθεση στον Ναό είχε ανεβάσει βίντεο με βίαια και ακατανόητα μηνύματα, στα οποία ωστόσο εξηγούσε τον λόγο που θα χτυπούσε στο συγκεκριμένο σημείο του ναού, ενώ θαύμαζε δολοφόνους και έλεγε «σκοτώστε τον Τραμπ». Η μητέρα του εργαζόταν μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 2021.