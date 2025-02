Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε σχολείο στη σουηδική πόλη Ορεμπρό, 200 χλμ δυτικά της Στοκχόλμης, μετέδωσαν σουηδικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα μη κατονομαζόμενες πηγές.

Ο πρωθυπουργός Ulf Kristersson σχολίασε για την επίθεση:

«Με λύπη έλαβα πληροφορίες για την τρομερή πράξη βίας στο Örebro. Οι σκέψεις μου είναι με αυτούς που έχουν πληγεί και τους συγγενείς τους.

Είναι μια πολύ οδυνηρή μέρα για όλη τη Σουηδία. Οι σκέψεις μου είναι επίσης με όλους εκείνους των οποίων η κανονική σχολική μέρα ανταλλάχθηκε με τρόμο. Το να είσαι περιορισμένος σε μια τάξη με ανησυχίες για τη ζωή σου είναι ένας εφιάλτης που κανείς δεν πρέπει να βιώσει.

Η κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή επαφή με την Αστυνομική Αρχή και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Η επιχείρηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και είναι σημαντικό το κοινό να παρακολουθεί πληροφορίες από την αστυνομία. Η έκκλησή μου είναι επίσης να δώσουμε τώρα στην αστυνομία την ηρεμία που χρειάζεται για να διερευνήσει τι συνέβη και πώς θα μπορούσαν να έχουν συμβεί αυτά τα φρικτά εγκλήματα».

Την είδηση για πολλούς νεκρούς μετέδωσαν η εφημερίδα Aftonbladet και τα δημόσια τηλεοπτικά δίκτυα SVT και TV4. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν σχολίασε τις αναφορές για νεκρούς. Υπάρχει όμως προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου στο αστυνομικό μέγαρο της πόλης, στις 7:00 (ώρα Ελλάδος).

ADMIN POST. 𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 𝘀𝗵𝗼𝗼𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗢𝗿𝗲𝗯𝗿𝗼, 𝗦𝘄𝗲𝗱𝗲𝗻 According to information reported by Aftonbladet, the hospital in Örebro is clearing out its emergency and intensive care units in anticipation of treating victims from the school shooting. Åsa… pic.twitter.com/MVt9VN8m0B — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) February 4, 2025

Από επίσημες πηγές, η σουηδική αστυνομία, σε νεότερη ενημέρωσή της για το συμβάν, που έκανε λίγο πριν τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), τόνισε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι άνδρας και τραυματίστηκε.

Παράλληλα ανέφερε ότι ερευνά τις εγκαταστάσεις του σχολείου και είπε ότι δεν μπορεί σε αυτό το σημείο να δώσει ακριβή απολογισμό νεκρών.

One Psychopath Arrested in Örebro Shooting. 🚨 Sweden school shooting: Police warn “danger not over” after five people shot in an attack at a school in Örebro, 200 km west of Stockholm. Armed suspect still at large. #Örebro #Sweden #SchoolShooting pic.twitter.com/1QgSUzpGsB — know the Unknown (@imurpartha) February 4, 2025

Νωρίτερα, στην πρώτη ενημέρωσή της στις 14:10 τοπική ώρα (15:10 ώρα Ελλάδας), η αστυνομία ανέφερε ότι πέντε άνθρωποι πυροβολήθηκαν στην επίθεση, λέγοντας ότι επιχείρηση της αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε σχολείο. Πέντε άτομα χτυπήθηκαν. Η κατάστασή τους δεν είναι σαφής. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη», ήταν η ανακοίνωση της σουηδικής αστυνομίας νωρίτερα.

School shooting Örebro Sweden. Five people shot with AK47 one dead (possibly the gun man). My kid is locked down in a classroom, police will be storming the school 🙏🏻 Video of shooting (no blood). pic.twitter.com/Rk3bFvK0Fo — 𝕬𝖓𝖉𝖞𝖘𝖘𝖔𝖓 𝖛𝟑 🇸🇪 (@Speshul_Branch) February 4, 2025

Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως «απόπειρα ανθρωποκτονίας, εμπρηστική επίθεση και επίθεση με βαρύ οπλισμό». Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, ακούστηκαν πυρά από αυτόματα όπλα. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν την παρουσία ένοπλων αστυνομικών γύρω από ένα κτίριο. Δεν έχουν τραυματιστεί αστυνομικοί, σύμφωνα με τις αρχές.

Η επίθεση έγινε μέσα σε ένα συγκρότημα σχολείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων.

BREAKING: 5 people shot at a school in Örebro, Sweden, including a police officer. The attacker used an automatic weapon during the attack 🇸🇪 pic.twitter.com/5uZGkaEITP — Visegrád 24 (@visegrad24) February 4, 2025

«Οι ειδήσεις που έρχονται για επίθεση στο Ορεμπρό είναι πολύ σοβαρές», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γκούναρ Στρόμερ στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο SVT, προσθέτοντας ότι οι κυβερνητικές αρχές βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την αστυνομία.