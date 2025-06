Στους 11 έχει ανέβει ο συνολικός αριθμός των νεκρών στην Αυστρία, από το μακελειό που συνέβη σήμερα σε σχολείο του Γκρατς, ενώ στους 12 ανέρχονται οι τραυματίες.

Όπως έγινε γνωστό, ένα ακόμη άτομο έχασε τη ζωή του μετά τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με το νοσοκομείο Universitatsklinkum Graz, όπου νοσηλεύονταν τα θύματα.

Το νοσοκομείο ανέφερε ότι το άτομο που πέθανε ήταν ένας ενήλικας και ότι ένας άλλος ενήλικας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σημειώνεται ότι ο δράστης της επίθεσης αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με την Kronen Zeitung, ο 21χρονος Άρτουρ Α. είχε αφήσει σημείωμα αυτοκτονίας είχε αφήσει ο 21χρονος ‘Αρτουρ Α., δράστης της σημερινής επίθεσης

Η αυστριακή εφημερίδα αναφέρει ότι η αστυνομία βρήκε το σημείωμα στο σπίτι του δράστη, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε νωρίτερα στο σχολείο, όπου προηγουμένως είχε σκοτώσει εννέα άτομα και τραυματίσει άλλα δώδεκα.

Οι αστυνομικοί λένε ότι ο άνδρας αυτοκτόνησε στην τουαλέτα του σχολείου, ενώ συνεχίζουν να ερευνούν για το κίνητρο.

Ο 21χρονος, κάτοικος Γκρατς, είχε φοιτήσει στο ίδιο σχολείο, από το οποίο ωστόσο δεν αποφοίτησε ποτέ, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Ο υπουργός Εσωτερικών λέει ότι ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου όπου σημειώθηκε η επίθεση, αλλά δεν αποφοίτησε, και ανέφερε ότι κυκλοφορούν πολλές εικασίες, αλλά τώρα είναι δουλειά της εγκληματολογικής υπηρεσίας να ερευνήσει.

Η αστυνομία επισήμανε ότι ο δράστης χρησιμοποίησε δύο όπλα, ενώ δεν ήταν γνωστός στις Αρχές πριν από την επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης κατείχε νόμιμα τα όπλα και είχε επίσης άδεια οπλοφορίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομική διεύθυνση της Στυρίας, ο δράστης δεν είχε ποινικό μητρώο, δεν είχε απασχολήσει τις αρχές και κατείχε νομίμως τα όπλα. «Αυτή τη στιγμή διατυπώνονται πολλές υποθέσεις και εικασίες και για αυτό πρέπει να δίνουμε ακριβείς πληροφορίες», τόνισε ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας Γκέρχαρντ Κάρνερ και τόνισε ότι τα κίνητρα του δράστη παραμένουν ασαφή, ενώ προειδοποίησε για την κυκλοφορία ψευδών βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κανείς στην Αυστρία δεν έχει διάθεση για γιορτή». Με αυτά τα λόγια, ο καγκελάριος Κρίστιαν Στόκερ κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος για την τραγωδία στο Γκρατς, κάνοντας επίσης λόγο για «σκοτεινή μέρα» για τη χώρα.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι η πρώτη ειδοποίηση έφθασε στις 11:00 (ώρα Ελλάδος) και ότι στο σχολείο επιχείρησαν περισσότερα από 300 άτομα, ανάμεσά τους και 65 στελέχη των ειδικών δυνάμεων της ομάδας Cobra. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αστυνομικές δυνάμεις έθεσαν την κατάσταση υπό έλεγχο εντός 17 λεπτών και δημιούργησαν την απαραίτητη «αλυσίδα διάσωσης» προκειμένου να εκκενωθεί ο χώρος και να έχουν άμεση πρόσβαση τα σωστικά συνεργεία και τα ασθενοφόρα.

Ο Ερυθρός Σταυρός κινητοποίησε άμεσα 160 μέλη και 65 ασθενοφόρα, ενώ ειδικοί ψυχολόγοι βρίσκονται με μαθητές και γονείς οι οποίοι έχουν υποστεί σοκ.

«Η επίθεση δείχνει πόσο σημαντικά είναι τα μέτρα πρόληψης για τα σχολεία και τους γονείς. Πρέπει αυτά τα μέτρα να τα εμβαθύνουμε και να τα διευρύνουμε», δήλωσε ο εκπρόσωπος, ενώ την ίδια ώρα ανοίγει η συζήτηση και σχετικά με τη νομοθεσία περί οπλοκατοχής, η οποία στην Αυστρία είναι από τις πλέον φιλελεύθερες στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα περίπου 30 στους 100 πολίτες να είναι νομίμως οπλισμένοι.

