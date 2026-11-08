Νεαρός ο οποίος φέρεται να ενστερνίζεται «ιδεολογίες της άκρας δεξιάς» άνοιξε πυρ εναντίον κόσμου στην πλατεία της αγοράς στην Κρακοβία, πόλη που χαρακτηρίζεται η τουριστική βιτρίνα της Πολωνίας, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δεκαπέντε χθες Σάββατο, επίθεση που ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ χαρακτήρισε «τρομοκρατική» ενέργεια.

Στο σπίτι του οπλοφόρου, που έχει εισαχθεί σε νοσοκομείο, αστυνομικοί βρήκαν άλλα τρία πτώματα, δυο γυναικών και άνδρα. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα θύματα ήταν οι γονείς και αδελφή του.

Στην Πολωνία, όπου οι επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων είναι γενικά σπάνιο φαινόμενο, πλέον έχει κηρυχθεί διήμερο εθνικό πένθος, σήμερα και αύριο Δευτέρα, μετά την τραγωδία, που προκάλεσε σοκ πολύ πέρα από την άλλοτε πρωτεύουσα της χώρας, που αποτελεί μαγνήτη για τους ξένους επισκέπτες της χώρας.

«Στην Πολωνία δεν είχαμε γνωρίσει υπόθεση τόσο ριζοσπαστικής τρομοκρατίας, γιατί έτσι πρέπει να χαρακτηρίσουμε αυτή τη στυγερή επίθεση κατά της ζωής του κόσμου εδώ, στην Κρακοβία», είπε ο κ. Τουσκ κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου επιτόπου.

Η επίθεση έγινε περί τις 15:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 16:00 ώρα Ελλάδας). Άνδρας, Πολωνός 24 ετών σύμφωνα με τις αρχές, κατέφτασε με αυτοκίνητο στη γνωστή πλατεία της αγοράς κι άρχισε να ρίχνει με τουφέκι εφόδου AR-15 «αδιακρίτως» εναντίον ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί, εξήγησε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Τέσσερις γυναίκες και δυο άνδρες σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους βρετανός υπήκοος. Άλλοι δεκαπέντε, τραυματισμένοι, διακομίστηκαν και εισήχθησαν σε νοσοκομεία, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.

Ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου, που μετέβη στο σημείο λίγη ώρα μετά την επίθεση, είδε ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος, πολλά οχήματα των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών και ένοπλους αστυνομικούς, καθώς και ελικόπτερα που πέταγαν στην περιοχή.

Ο Ντάνιελ Βόλνε, μουσικός, 32 ετών, αφηγήθηκε στο AFP ότι άκουσε πυροβολισμούς. «Είδα πίσω μου πτώματα πεσμένα κάτω. Είδα άνθρωπο που ήταν νεκρός, δεν κουνιόταν, και άλλους να κείτονται λίγο πιο μακριά, ενώ άλλοι προσπαθούσαν ακόμη να τους επαναφέρουν» στη ζωή, είπε.

«Δεν μπορείς να το περιγράψεις αυτό», πρόσθεσε.

«Ριζοσπαστικές» απόψεις

Ο δράστης τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Πλάνα που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν αστυνομικό που πυροβολεί επανειλημμένα και σε μικρή απόσταση άνδρα με στρατιωτική περιβολή, με μάσκα και κράνος, με ημιαυτόματο AR-15 στα χέρια.

Στο αυτοκίνητο του δράστη βρέθηκαν κι άλλα όπλα και μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών, δήλωσε η Καταρζίνα Κίσλο, της αστυνομίας της Κρακοβίας, στο τηλεοπτικό δίκτυο TVN24.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Μάρτσιν Κερβίνσκι, «όλα» τα στοιχεία «μας ωθούν να πιστεύουμε πως είχε απόψεις πάρα πολύ ριζοσπαστικές».

«Όλα υποδεικνύουν πως τον συνάρπαζαν ιδεολογίες της άκρας δεξιάς. Αν και αυτό μένει ακόμη να επαληθευτεί», σημείωσε.

Χθες βράδυ η συνοικία της πλατείας της αγοράς, στην παλιά πόλη, που εκτιμούν πολύ οι τουρίστες και προσελκύει πολλούς επισκέπτες κάθε σαββατοκύριακο, παρέμενε αποκλεισμένη κι εντελώς απροσπέλαστη.

«Όταν έφτασα εδώ ανακάλυψα τι είχε γίνει», εξήγησε στο AFP η Στελά, που ταξίδεψε από τη Γαλλία για να επισκεφθεί τον χώρο όπου βρισκόταν άλλοτε το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Άουσβιτς, μια ώρα οδικώς από την Κρακοβία.

«Σου προκαλεί φόβο όταν σου λένε πως υπάρχουν ακόμα κίνδυνοι στην Ευρώπη, κίνδυνοι τρομοκρατικής φύσης», πρόσθεσε η 22χρονη.

Συναγερμός

Η επίθεση προκάλεσε αμέσως διεθνείς αντιδράσεις. Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, η Κάγια Κάλας, αναφέρθηκε σε «τραγωδία» με συνέπειες που «θα γίνουν αισθητές πολύ πέρα από τα σύνορα της Πολωνίας», τόνισε μέσω X.

Οι θανατηφόρες επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων είναι σπάνιες στη χώρα της ανατολικής Ευρώπης με 38 εκατομμύρια κατοίκους, κράτος μέλος της ΕΕ και του NATO. Ωστόσο η χώρα βρισκόταν ήδη στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού, έπειτα από σειρά επιθέσεων με τη χρήση μαχαιριών τον Οκτώβριο, που ο πρωθυπουργός Τουσκ καταδίκασε βλέποντας «λατρεία της βίας» τροφοδοτούμενη από τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Στην Πολωνία καταγράφεται μεγάλη αύξηση του αριθμού των αδειών οπλοκατοχής. Το 2025, εγκρίθηκαν πάνω από 50.000, αυξάνοντας το σύνολό τους στις 411.000, σύμφωνα με δεδομένα της αστυνομίας.

Το χθεσινό μακελειό διαπράχθηκε εξάλλου εν μέσω πολιτικής κρίσης. Η κεντροδεξιά κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έστειλε την αστυνομία στο Συνταγματικό Δικαστήριο για να εμποδίσει διαδηλωτές να εισβάλουν.

Ο πρόεδρός του, που πρόσκειται στο υπερσυντηρητικό κόμμα του Δικαίου και της Δικαιοσύνης (PiS), που υποστηρίζει τον εθνικιστή πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, καθαιρέθηκε από το αξίωμα, όμως οι διαδηλώσεις και οι επεμβάσεις της αστυνομίας συνεχίζονται.

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