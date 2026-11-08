Καθοριστική αποδείχθηκε η τυχαία παρουσία δύο διακεκριμένων χειρουργών στον τόπο του μακελειού της Κρακοβίας, το Σάββατο (7/11), καθώς με την άμεση επέμβασή τους κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή σοβαρά τραυματίες, μεταξύ των οποίων αστυνομικούς, αλλά και τον ίδιο τον 24χρονο δράστη της τρομοκρατικής επίθεσης, που άφησε πίσω της έξι νεκρούς και 15 τραυματίες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της πολωνικής εφημερίδας Fakt και της δημόσιας τηλεόρασης TVP, οι πρωταγωνιστές αυτής της σωτήριας προσπάθειας ήταν ο Μίχαλ Πεντζίβιατρ, επικεφαλής του Τμήματος Γενικής, Ογκολογικής και Επείγουσας Χειρουργικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της πόλης και ο συνάδελφός του, Ματέους Βιέρντακ.

«Μπαμπά, πυροβολούν τον κόσμο, πέφτουν κάτω!»

Οι δύο γιατροί βρίσκονταν με τις οικογένειές τους έξω από εστιατόριο του κέντρου, αποχαιρετώντας ο ένας τον άλλον έπειτα από κοινό γεύμα, όταν η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου.

«Ήμουν με τη γυναίκα μου και τα τέσσερα παιδιά μας. Ο Ματέους ήταν με τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του. Είχαμε βγει έξω και αποχαιρετιόμασταν», περιέγραψε ο καθηγητής Πεντζίβιατρ στην Gazeta Krakowska. Ο συναγερμός σήμανε από τον γιο του, ο οποίος έτρεξε πανικόβλητος: «Ο γιος μου ήρθε τρέχοντας και φώναξε: “Μπαμπά, πυροβολούν τον κόσμο, πέφτουν κάτω!”. Κοίταξα και είδα έναν αστυνομικό να ακινητοποιεί τον δράστη».

Αψηφώντας τον κίνδυνο, οι δύο άνδρες έτρεξαν στο σημείο και άρχισαν να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, φροντίζοντας ακόμη και τον ένοπλο, ο οποίος είχε μόλις εξουδετερωθεί. «Όταν σώζεις μια ζωή, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο άνθρωπος που έχεις μπροστά σου. Σώζεις μια ζωή», σημείωσε με αφοπλιστική απλότητα ο καθηγητής.

Μάχη με τον χρόνο για τη ζωή ενός αστυνομικού

Η πιο κρίσιμη στιγμή της προσπάθειάς τους αφορούσε τη διάσωση ενός αστυνομικού που τραυματίστηκε βαριά κατά την ακινητοποίηση του δράστη. Ο Ματέους Βιέρντακ ανέλαβε τον περιορισμό της αιμορραγίας του, μένοντας συνεχώς στο πλευρό του. «Η αφοσίωση του Ματέους στην προσπάθεια να σταματήσει την αιμορραγία του σοβαρά τραυματισμένου αστυνομικού τού έσωσε αναμφίβολα τη ζωή. Χωρίς αυτή την παρέμβαση δεν ξέρω πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα, καθώς χρειάστηκε να περιμένουμε αρκετή ώρα μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο», εξήγησε ο Πεντζίβιατρ.

Ο ίδιος, παράλληλα με τη φροντίδα άλλων θυμάτων, ανέλαβε τον συντονισμό για την άμεση μεταφορά του αστυνομικού. «Ασχολήθηκα με τους υπόλοιπους ανθρώπους που χρειάζονταν βοήθεια και άρχισα να τηλεφωνώ στο νοσοκομείο, όπου υπάρχει τμήμα θωρακοχειρουργικής και καρδιοχειρουργικής, για να τους ενημερώσω ότι επρόκειτο να μεταφερθεί εκεί ένας τραυματισμένος αστυνομικός», περιγράφει. Μάλιστα, χρειάστηκε να επιμείνει προκειμένου να πειστεί το κέντρο συντονισμού να τον μεταφέρει στο εξειδικευμένο Νοσοκομείο «Ιωάννης Παύλος Β΄», αντί για άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα. «Ήξερα ότι εκεί ο τραυματισμένος αστυνομικός θα είχε τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Τηλεφώνησα στον εφημερεύοντα γιατρό και έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ετοίμασαν το χειρουργείο και έδωσαν εντολή για την άμεση μεταφορά του», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα τελευταία ιατρικά ανακοινωθέντα της Κυριακής, οι δύο τραυματίες αστυνομικοί νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ ο δράστης παραμένει κρίσιμα. Παρ’ όλα αυτά, ο Πεντζίβιατρ απορρίπτει τον χαρακτηρισμό του ήρωα: «Κάναμε ό,τι θα έκανε οποιοσδήποτε διασώστης στον τόπο ενός τέτοιου περιστατικού. Κάθε δευτερόλεπτο μετρούσε».

Το έμβλημα του Μαυρογένη και ο συμβολισμός του θανάτου

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως αναφορικά με το προφίλ του 24χρονου δράστη. Σύμφωνα με τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της επίθεσης έφερε στα ρούχα του ένα διακριτικό έμβλημα που παραπέμπει στον θρυλικό πειρατή Έντουαρντ Τιτς (γνωστό ως Μαυρογένη). Οι Αρχές ερευνούν εντατικά τη σύνδεση του συμβόλου με την ιδεολογία και τα κίνητρά του.

Το εν λόγω σχέδιο, βασισμένο στην πειρατική σημαία, βρίθει σκοτεινών συμβολισμών: ο σκελετός αντιπροσωπεύει τον θάνατο, η κλεψύδρα τον χρόνο που τελειώνει, ενώ το δόρυ που διαπερνά μια καρδιά (από την οποία στάζουν σταγόνες αίματος) σηματοδοτεί την απουσία ελέους και τον βίαιο θάνατο του αντιπάλου. Σκοπός της σημαίας, ιστορικά, ήταν ο απόλυτος εκφοβισμός.

Στη σύγχρονη εποχή, ωστόσο, το έμβλημα έχει ενσωματωθεί στη στρατιωτική κουλτούρα, συμβολίζοντας την αδιάλλακτη μάχη μέχρις εσχάτων και τη νοοτροπία «δεν παίρνω αιχμαλώτους». Σύμφωνα με τον πολωνικό Τύπο, το σύμβολο έγινε αρχικά δημοφιλές από τους Αμερικανούς SEALs (Navy SEAL Team 3), προτού υιοθετηθεί από διάφορες ειδικές δυνάμεις παγκοσμίως. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει εντοπιστεί να χρησιμοποιείται από ξένους μισθοφόρους στην Ουκρανία, αλλά και από μέλη της διαβόητης Ταξιαρχίας Αζόφ.