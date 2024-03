Δύο ενήλικοι και τέσσερα παιδιά δολοφονήθηκαν μέσα σε σπίτι σε προάστιο της Οτάβας, σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε η αστυνομία σήμερα Πέμπτη (7/3) στον Καναδά.

Η μαζική δολοφονία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης (6/3) στο προάστιο Μπαρχέιβεν.

«Είναι προφανώς ένα φρικτό σκηνικό», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας Έρικ Σταμπς στο δίκτυο CBC, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, για τις συνθήκες του στυγερού εγκλήματος.

Το CBC μετέδωσε ότι τα θύματα ήταν μέλη μιας οικογένειας από τη Σρι Λάνκα.

Αστυνομικοί έφθασαν στον τόπο του εγκλήματος γύρω στις 11 το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα, 06:00 της Πέμπτης στην Ελλάδα), αφότου ειδοποιήθηκαν ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Ο δήμαρχος της καναδικής πρωτεύουσας Μαρκ Σάτκλιφ έκανε λόγο για «ένα από τα πιο συγκλονιστικά περιστατικά βίας στην ιστορία της πόλης μας», σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν ύποπτο που ανακρίνεται, ενώ ένας τραυματίας έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο. Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία των θυμάτων.

