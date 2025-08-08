Αιματηρό περιστατικό με δεκάδες πυροβολισμούς, νεκρούς και τραυματίες, σημειώθηκε την Πέμπτη σε αγροτική περιοχή της Πενσυλβάνια.

Ένας 61χρονος άνδρας πυροβόλησε θανάσιμα μια γειτόνισσά του και στη συνέχεια έστησε ενέδρα στους πολιτειακούς αστυνομικούς που ανταποκρίθηκαν στο συμβάν, τραυματίζοντας δύο εξ αυτών, αφού άνοιξε πυρ με δεκάδες σφαίρες από ημιαυτόματο όπλο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η 57χρονη Λόρι Γουάσκο πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε έξω από το σπίτι της, κοντά στο όχημά της, στην αγροτική περιοχή κοντά στην πόλη Τόμπσον. Ο σύντροφός της κάλεσε το 911 λίγο μετά τις 11 π.μ. για να αναφέρει τους πυροβολισμούς, όπως δήλωσε ο συνταγματάρχης της πολιτειακής αστυνομίας, Κρίστοφερ Πάρις.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ο Καρμίν Φάινο, 61 ετών, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε τη Γουάσκο και στη συνέχεια τους αστυνομικούς Τζόζεφ Περετσίνσκι και Γουίλιαμ Τζένκινς καθώς έφταναν στο σημείο. Οι δύο αστυνομικοί φέρουν σοβαρά τραύματα νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο.

Ο Πάρις ανέφερε ότι οι αστυνομικοί «είχαν σταλεί για να ελέγξουν την κατάσταση ενός πολίτη, έχοντας και πληροφορίες για πυροβολισμούς. Με την άφιξή τους, δέχθηκαν αμέσως επίθεση και πυρά ενέδρας. Ήταν εξαιρετικά τυχεροί που επέζησαν».

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο, χαρακτήρισε τους δύο αστυνομικούς ήρωες, δηλώνοντας ότι ο Περετσίνσκι «έσωσε ζωές», συμπεριλαμβανομένων πολιτών που βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

«Έδρασε αποφασιστικά και με σύνεση. Το έργο του σήμερα αντιπροσωπεύει το απόλυτο καλύτερο της Πολιτειακής Αστυνομίας της Πενσυλβάνια», δήλωσε ο Σαπίρο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Φάινο ήταν οπλισμένος με τουφέκι και αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις εντολές των αστυνομικών. Τελικά, έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 8 χιλιόμετρα βόρεια της Τόμπσον και 260 χιλιόμετρα από τη Φιλαδέλφεια.

Ο Πάρις επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι νεκρός και ότι περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση θα δοθούν σύντομα.

«Μπορώ να σας πω ότι ο δράστης είναι νεκρός και περισσότερες πληροφορίες θα δημοσιευτούν σχετικά με το τι συνέβη σήμερα», δήλωσε ο Πάρις. Πρόσθεσε ότι τα περιπολικά των αστυνομικών δέχθηκαν πολλαπλά πυρά.

Η Έρικα Μιλς, κάτοικος που ζει λιγότερο από 1,5 χιλιόμετρο από το σημείο των πυροβολισμών, δήλωσε ότι επρόκειτο για μια τρομακτική ημέρα για την κοινότητα, η οποία είναι συνήθως ειρηνική.

«Είναι μια πολύ ήσυχη πόλη. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο», είπε.

