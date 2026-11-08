Το προφίλ του 24χρονου ακροδεξιού δράστη Μίκαλ Οκσίνσκι που προκάλεσε το μακελειό στην Πολωνία και την πόλη της Κρακοβίας, έδωσε η αστυνομία της χώρας στη δημοσιότητα. Οι Πολωνικές Αρχές τον αναφέρουν με το όνομα Μίκαλ Ο. αποφεύγοντας να δώσουν στη δημοσιότητα το επίθετό του, το οποίο ωστόσο έγραψαν αρκετά Πολωνικά ΜΜΕ.

Συνολικά τέσσερις γυναίκες και δυο άνδρες σκοτώθηκαν από τα πυρά του, ανάμεσά τους ένας Βρετανός υπήκοος, πέρα από τα τρία μέλη της οικογένειάς του, τον πατέρα του τη μητέρα του και την αδελφή του, που εκτέλεσε στο σπίτι τους νωρίτερα. Ακόμη 15 άνθρωποι είναι τραυματίες, ενώ βαριά τραυματισμένος από τα αστυνομικά πυρά που δέχθηκε είναι και ο 24χρονος ακροδεξιός δράστης.

Οι αναρτήσεις από την Πολωνία που ταυτοποιούν τον Μίκαλ Οκσίνσκι

Poland: Kraków attacker Michał Oksiński has been identified as a radical left-wing, antifascist, anarcho-communist activist who mocked Christianity — contradicting attempts by Tusk’s government and media to link him to right-wing groups. His accounts have since been deleted, raising questions about who removed his two Facebook profiles given that his parents and sister were found dead in their home. #Poland #Krakow #MichalOksinski #BreakingNews #Tusk #Antifa #AnarchoCommunist #MediaNarrative #Facebook #EuropeNews #snnfinland — SNN Finland (@snnfinalnd) November 8, 2026

🚨🇵🇱This is the face of the killer from Krakow, Poland. Polish police have just confirmed that the attacker who killed several people in downtown Krakow was a Polish national. The suspect is 24 years old and was wearing camouflage gear and carrying an AR-15-style rifle. Let’s go, X. Let’s find out who this killer is before the media twists his real background and motives. — Mario ZNA (@MarioBojic) November 7, 2026

Ο 24χρονος δράστης του μακελειού τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά. Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας του παρέμενε κρίσιμη σήμερα το πρωί, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Οι ερευνητές, που εκτιμούν ότι έδρασε μόνος του, προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρά του και να σκιαγραφήσουν το ψυχολογικό του προφίλ.

Τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης τον αναφέρουν μόνο με το μικρό του όνομα και το πρώτο γράμμα του επιθέτου του, Μίχαλ Ο. Γεννήθηκε το 2002 και ζούσε με τους γονείς και την αδελφή του σε διαμέρισμα στο Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, μια πόλη σε απόσταση περίπου 2 ωρών με το αυτοκίνητο από την Κρακοβία. Τα πτώματά τους ανακαλύφθηκαν στην κατοικία τους.

«Εντοπίσαμε τα πτώματα τριών ανθρώπων σε διαμέρισμα το κέντρο του Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι. Ενός άνδρα 53 ετών και δύο γυναικών, 52 και 21 ετών. Πρόκειται για τους γονείς και την αδελφή του δράστη», δήλωσε η αστυνομία σε σημερινή της ανακοίνωση. «Τα πτώματα έφεραν τραύματα από σφαίρες», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Κατασχέθηκαν επίσης επτά πυροβόλα όπλα.

Σύμφωνα με ερευνητές τους οποίους επικαλείται ο πολωνικός Τύπος, ο Μίχαλ Οκσίνσκι δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές. Μαζί με τον πατέρα του, ήταν μέλος σκοπευτικής λέσχης.

Η προειδοποίηση πριν την επίθεση

Πριν από την επίθεση στην Κρακοβία της Πολωνίας, ο Μίχαλ Οκσίνσκι, όπως φαίνεται από το ακόλουθό βίντεο που ανάρτησε, έλεγε: «Θα καπνίσω ένα τσιγαριλίκι, γιατί σήμερα πρόκειται να κάνω κάτι πραγματικά κακό».

Τελικά, άφησε πίσω του 16 σοβαρά τραυματίες (ένας εκ ον οποίων ο ίδιος) και 9 νεκρούς, ανάμεσά τους και 3 μέλη της ίδιας του της οικογένειας, τα οποία βρέθηκαν στο διαμέρισμά του: τη μητέρα του, τον πατέρα του και την αδελφή του.

Antes do ataque em Cracóvia, na Polônia, Michał Okśinski disse: “Vou fumar um baseado porque hoje vou comer algo muito ruim.” No fim, ele deixou 16 pessoas gravemente feridas e 9 mortas, entre elas os corpos de 3 membros de sua própria família, encontrados dentro de seu apartamento: sua mãe, seu pai e sua irmã. — Conservatism And Elegance 🇺🇲 (@ThayzzySmith) November 8, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών διατύπωσε χθες την εκτίμηση ότι πρόκειται για άτομο με συμπάθεια προς «υπερεθνικιστικές» ιδέες. «Όλα υποδεικνύουν πως τον συνάρπαζαν ιδεολογίες της άκρας δεξιάς», δήλωσε ο υπουργός Μάρτσιν Κερβίνσκι.

Υπήκοοι Αυστρίας, Βρετανίας, Γερμανίας, Πορτογαλίας και Ρωσίας οι 5 από τους 15 τραυματίες

Η κατάσταση της υγείας των 15 ανθρώπων που νοσηλεύονται μετά τον τραυματισμό τους στην αιματηρή επίθεση με δράστη τον 24χρονο Πολωνό, χθες στην Κρακοβία, παρουσίασε μικρή βελτίωση στη διάρκεια της νύχτας αλλά συνεχίζουν να μην έχουν διαφύγει όλοι τον κίνδυνο, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της αστυνομίας σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πέντε αλλοδαποί οι οποίοι τραυματίστηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης είναι υπήκοοι της Αυστρίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας και της Ρωσίας, ενημέρωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τραυματίες από την επίθεση στην Κρακοβία είναι επίσης δέκα Πολωνοί, εκ των οποίων δύο αστυνομικοί.