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Το προφίλ του 24χρονου ακροδεξιού δράστη Μίκαλ Οκσίνσκι που προκάλεσε το μακελειό στην Πολωνία και την πόλη της Κρακοβίας, έδωσε η αστυνομία της χώρας στη δημοσιότητα. Οι Πολωνικές Αρχές τον αναφέρουν με το όνομα Μίκαλ Ο. αποφεύγοντας να δώσουν στη δημοσιότητα το επίθετό του, το οποίο ωστόσο έγραψαν αρκετά Πολωνικά ΜΜΕ.

Συνολικά τέσσερις γυναίκες και δυο άνδρες σκοτώθηκαν από τα πυρά του, ανάμεσά τους ένας Βρετανός υπήκοος, πέρα από τα τρία μέλη της οικογένειάς του, τον πατέρα του τη μητέρα του και την αδελφή του, που εκτέλεσε στο σπίτι τους νωρίτερα. Ακόμη 15 άνθρωποι είναι τραυματίες, ενώ βαριά τραυματισμένος από τα αστυνομικά πυρά που δέχθηκε είναι και ο 24χρονος ακροδεξιός δράστης.

O δράστης του μακελειού με τους 9 νεκρούς και 15 τραυματίες στην Κρακοβία, Μίκαλ Οκσίνσκι

Οι αναρτήσεις από την Πολωνία που ταυτοποιούν τον Μίκαλ Οκσίνσκι

Ο 24χρονος δράστης του μακελειού τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά. Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας του παρέμενε κρίσιμη σήμερα το πρωί, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Ο Μίκαλ Οκσίνσκι τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά

Οι ερευνητές, που εκτιμούν ότι έδρασε μόνος του, προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρά του και να σκιαγραφήσουν το ψυχολογικό του προφίλ.

Τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης τον αναφέρουν μόνο με το μικρό του όνομα και το πρώτο γράμμα του επιθέτου του, Μίχαλ Ο. Γεννήθηκε το 2002 και ζούσε με τους γονείς και την αδελφή του σε διαμέρισμα στο Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, μια πόλη σε απόσταση περίπου 2 ωρών με το αυτοκίνητο από την Κρακοβία. Τα πτώματά τους ανακαλύφθηκαν στην κατοικία τους.

«Εντοπίσαμε τα πτώματα τριών ανθρώπων σε διαμέρισμα το κέντρο του Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι. Ενός άνδρα 53 ετών και δύο γυναικών, 52 και 21 ετών. Πρόκειται για τους γονείς και την αδελφή του δράστη», δήλωσε η αστυνομία σε σημερινή της ανακοίνωση. «Τα πτώματα έφεραν τραύματα από σφαίρες», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Κατασχέθηκαν επίσης επτά πυροβόλα όπλα.

Σύμφωνα με ερευνητές τους οποίους επικαλείται ο πολωνικός Τύπος, ο Μίχαλ Οκσίνσκι δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές. Μαζί με τον πατέρα του, ήταν μέλος σκοπευτικής λέσχης.

Η προειδοποίηση πριν την επίθεση

Πριν από την επίθεση στην Κρακοβία της Πολωνίας, ο Μίχαλ Οκσίνσκι, όπως φαίνεται από το ακόλουθό βίντεο που ανάρτησε, έλεγε: «Θα καπνίσω ένα τσιγαριλίκι, γιατί σήμερα πρόκειται να κάνω κάτι πραγματικά κακό».

Τελικά, άφησε πίσω του 16 σοβαρά τραυματίες (ένας εκ ον οποίων ο ίδιος) και 9 νεκρούς, ανάμεσά τους και 3 μέλη της ίδιας του της οικογένειας, τα οποία βρέθηκαν στο διαμέρισμά του: τη μητέρα του, τον πατέρα του και την αδελφή του.

Ο υπουργός Εσωτερικών διατύπωσε χθες την εκτίμηση ότι πρόκειται για άτομο με συμπάθεια προς «υπερεθνικιστικές» ιδέες. «Όλα υποδεικνύουν πως τον συνάρπαζαν ιδεολογίες της άκρας δεξιάς», δήλωσε ο υπουργός Μάρτσιν Κερβίνσκι.

Υπήκοοι Αυστρίας, Βρετανίας, Γερμανίας, Πορτογαλίας και Ρωσίας οι 5 από τους 15 τραυματίες

Η κατάσταση της υγείας των 15 ανθρώπων που νοσηλεύονται μετά τον τραυματισμό τους στην αιματηρή επίθεση με δράστη τον 24χρονο Πολωνό, χθες στην Κρακοβία, παρουσίασε μικρή βελτίωση στη διάρκεια της νύχτας αλλά συνεχίζουν να μην έχουν διαφύγει όλοι τον κίνδυνο, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της αστυνομίας σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πέντε αλλοδαποί οι οποίοι τραυματίστηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης είναι υπήκοοι της Αυστρίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας και της Ρωσίας, ενημέρωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τραυματίες από την επίθεση στην Κρακοβία είναι επίσης δέκα Πολωνοί, εκ των οποίων δύο αστυνομικοί.

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