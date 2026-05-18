Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ τραυματίστηκαν από πυρά ενόπλου, κοντά στην πόλη Μερσίνη, όπως μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή Ταρσός της Μερσίνης, ένας 17χρονος δράστης, οπλισμένος με καραμπίνα, εξαπέλυσε ένοπλη επίθεση με αποτέλεσμα να σκοτώσει 4 ανθρώπους και να τραυματίσει άλλους 8, σε διαφορετικά σημεία.

Σύμφωνα με τα ιδιωτικά πρακτορεία ειδήσεων DHA και IHA, ο φερόμενος δράστης, ο οποίος εξακολουθεί να διαφεύγει, άνοιξε πρώτα πυρ σε ένα εστιατόριο, σκοτώνοντας τον ιδιοκτήτη και έναν υπάλληλο και τραυματίζοντας πελάτες, προτού πυροβολήσει και σκοτώσει άλλους δύο άνδρες, καθώς τρεπόταν σε φυγή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος είχε προσωπικές διαφορές με τους ιδιοκτήτες του εστιατορίου.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν ένα λευκό αυτοκίνητο να πλησιάζει το σημείο, να σταματά και να ανοίγει πυρ προς τους ανθρώπους που βρίσκονταν έξω από το κατάστημα.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη.

‼️SON DAKİKA Pompalı tüfekli saldırgan Mersin’i kana buladı: 4 ölü 8 yaralı! Mersin Tarsus’ta Metin Ö. adlı kişinin düzenlediği pompalı tüfekli saldırlarda restoran sahibi Sabri Pan ve Ahmet Ercan Can’ın da arasında bulunduğu 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Πηγή βίντεο / φωτογραφιών: hurriyet – milliyet