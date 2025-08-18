Tρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννιά τραυματίστηκαν μετά από ένοπλη επίθεση σε νυχτερινό κέντρο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

#الامارات71 | 🎥 | 🇺🇸 مكان عملية إطلاق النار قرب كنيس في منطقة بروكلين بمدينة #نيويورك الأمريكية، والتي أسفرت عن 3 قتلى وعدد من المصابين pic.twitter.com/prk2hn7l86 — الإمارات71 (@UAE71news) August 17, 2025

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις Αρχές, έως και τέσσερις δράστες άνοιξαν πυρ στο νυχτερινό κέντρο «Taste of the City Lounge» στο Crown Heights κατά την διάρκεια μιας διαμάχης.

Το περιστατικό φαίνεται να σχετίζεται με συμμορίες, δήλωσε η αρχηγός της Αστυνομίας, Jessica Tisch, στους δημοσιογράφους, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει συλληφθεί κανείς, όπως αναφέρει το Associated Press.

Tiroteio hoje de manhã em Crown Heights, no Brooklin, em NY, um bairro judeu. Segundo fontes locais, pelo menos 3 pessoas terão morrido, com outras 11 feridas. Não há ainda informações sobre a motivação por trás do tiroteio. pic.twitter.com/c6qQCYSg3o — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) August 17, 2025

«Οι τραυματίες από την επίθεση νοσηλεύονται με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους», είπε η Tisch. Η ηλικία των θυμάτων κυμαίνεται από 19 έως 61 ετών. Ένας 19χρονος άνδρας πέθανε στο σημείο και δύο άλλοι άνδρες, ηλικίας 35 και 27 ετών, πέθαναν μετά τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο.