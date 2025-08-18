Tρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννιά τραυματίστηκαν μετά από ένοπλη επίθεση σε νυχτερινό κέντρο στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις Αρχές, έως και τέσσερις δράστες άνοιξαν πυρ στο νυχτερινό κέντρο «Taste of the City Lounge» στο Crown Heights κατά την διάρκεια μιας διαμάχης.

Το περιστατικό φαίνεται να σχετίζεται με συμμορίες, δήλωσε η αρχηγός της Αστυνομίας, Jessica Tisch, στους δημοσιογράφους, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει συλληφθεί κανείς, όπως αναφέρει το Associated Press.

«Οι τραυματίες από την επίθεση νοσηλεύονται με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους», είπε η Tisch. Η ηλικία των θυμάτων κυμαίνεται από 19 έως 61 ετών. Ένας 19χρονος άνδρας πέθανε στο σημείο και δύο άλλοι άνδρες, ηλικίας 35 και 27 ετών, πέθαναν μετά τη μεταφορά τους στο Νοσοκομείο.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #κλαμπ στη Νέα Υόρκη #Μπρούκλιν