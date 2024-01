Τουλάχιστον 73 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από δύο εκρήξεις που προκλήθηκαν από «τρομοκρατικές επιθέσεις» στη διάρκεια τελετής στο Ιράν για την τέταρτη επέτειο της δολοφονίας, το 2020, του κορυφαίου Ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί σε επίθεση με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) των ΗΠΑ, όπως ανέφεραν σήμερα Ιρανοί αξιωματούχοι.

At least 73 dead, 171 injured from twin bombs near tomb of Iranian General Qasem Soleimani on the 4th anniversary of his assassination. #news #dailynews #iran pic.twitter.com/AMfq7Y8gpb

