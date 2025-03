Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας (3/3) στην πόλη Μανχάιμ της Δυτικής Γερμανίας, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στην αγορά της πόλης, ενώ ήταν σε εξέλιξη καρναβαλικές εκδηλώσεις. Μέχρι στιγμής υπάρχουν δύο νεκροί και 25 τραυματίες, εκ των οποίων οι 15 είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η τοπική αστυνομία δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στο κέντρο της πόλης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Νωρίτερα, δημοσιογράφος του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων, είχε αναφέρει ότι τουλάχιστον ένα άτομο ήταν καλυμμένο με κάποιο μουσαμά μετά το περιστατικό, χωρίς να διευκρινίζεται αν πρόκειται για κάποιον νεκρό ή τραυματία, ενώ αρκετοί άνθρωποι βρίσκονται πεσμένοι στο έδαφος.

H γερμανική εφημερίδα Bild μεταφέρει ως πληροφορία ότι ο οδηγός του οχήματος έχει συλληφθεί, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Αστυνομικοί με πολυβόλα ελέγχουν όλους τους δρόμους και τις γέφυρες που οδηγούν έξω από την πόλη, ενώ ένα ελικόπτερο της γερμανικής αστυνομίας κάνει κύκλους πάνω από το Μανχάιμ.

Η εφημερίδα «Rheinpfalz» αναφέρει ότι το αυτοκίνητο ανέπτυξε ταχύτητα από το υδραγωγείο μέχρι το σημείο της καρναβαλικής παρέλασης.

🇩🇪 In Mannheim, Germany, police have cordoned off the city center. Multiple people are injured. The driver has been arrested. The background of the incident is still unclear. pic.twitter.com/kY5h1zxUaV

— Update NEWS (@UpdateNews724) March 3, 2025