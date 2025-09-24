Συναγερμός σήμανε μετά από πυροβολισμούς την Τετάρτη (24/9) στις εγκαταστάσεις της ICE (Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών), στο Ντάλας.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο δράστης ήταν ένας ελεύθερος σκοπευτής, ο οποίος πυροβόλησε κρατούμενους από απόσταση, με αποτέλεσμα να σκοτώσει τρεις από αυτούς, πριν βάλει ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

Ο άνθρωπος που πυροβόλησε τους μετανάστες και κανέναν από τους εργαζόμενους στη δομή, περιγράφεται ως λευκός άνδρας που βρέθηκε νεκρός στην οροφή ενός κοντινού κτιρίου, από αυτοπροκαλούμενο τραύμα με όπλο.

🚨BREAKING🚨:DALLAS ICE SHOOTING: ⚠️ A white male opened fire on ICE detainees from a rooftop at a Dallas facility. At least 3 victims are in critical condition. Authorities confirm the shooter is dead. Investigation ongoing into motives and possible accomplices. – FOX 4 pic.twitter.com/yPl3DNyqr3 — The_Independent (@TheIndeWire) September 24, 2025

Αρχικά έγινε λόγος για τρεις τραυματίες, από τον Τοντ Λάιονς, ο οποίος ασκεί χρέη διευθυντή της υπηρεσίας.

Από την πλευρά της, η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, επιβεβαίωσε ότι ο δράστης είναι νεκρός έπειτα από αυτοπυροβολισμό.

«Οι λεπτομέρειες ακόμη διερευνώνται, αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί και θύματα», δήλωσε και πρόσθεσε: «Δεν γνωρίζουμε ακόμη το κίνητρο, όμως είναι σαφές ότι οι δυνάμεις της ICE αντιμετωπίζουν πρωτοφανή βία εις βάρος τους. Αυτό πρέπει να σταματήσει».

🚨 BREAKING: Three people shot at Dallas ICE facility, agency confirms; shooter is down after self-inflicted wound, Fox News has learned pic.twitter.com/AVYxL3VNVL — Fox News (@FoxNews) September 24, 2025

Σύμφωνα με την ICE, την ώρα του περιστατικού γινόταν μεταφορά κρατουμένων στο εσωτερικό της εγκατάστασης.

Οι έρευνες για τα αίτια και τα κίνητρα του ενόπλου βρίσκονται σε εξέλιξη.