Επτά νεκροί και 11 τραυματίες είναι ο απολογισμός της φονικής επίθεσης Ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) σε λεωφορείο στη περιοχή της περιφέρειας του Ντονέτσκ, η οποία βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε μέσω Telegram ο ηγέτης της αυτοανακηρυχθείσας Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ, Ντένις Πουσίλιν.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Γιενακίγεβο και το λεωφορείο εκτελούσε το δρομολόγιο μεταξύ Μόσχας και Συμφερόπολης στην προσαρτημένη Κριμαία.

Ποινική δίωξη για «τρομοκρατική επίθεση» από τη Μόσχα

Σύμφωνα με το Ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, η Κρατική Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας ξεκίνησε ποινική έρευνα με την κατηγορία της «τρομοκρατικής επίθεσης», επικαλούμενο την εκπρόσωπο της Επιτροπής Σβετλάνα Πετρένκο.

Ρωσικοί ισχυρισμοί για μπαράζ καταρρίψεων

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έκανε λόγο για μια νύχτα μαζικών αεροπορικών επιθέσεων και υποστήριξε ότι οι δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν συνολικά 354 drones σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο κυβερνήτης Αλεξάντρ Ντροζντένκο ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν 50 drones μόνο στη περιφέρεια του Λένινγκραντ.

Νεκρή 86χρονη στη Χερσώνα

Στην ελεγχόμενη από το Κίεβο πόλη της Χερσώνας, μια 86χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από πλήγμα ρωσικού drone, σύμφωνα με τον επικεφαλή της στρατιωτικής διοικησης Γιάροσλαβ Σάνκο.